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В Туле на День города выступит группа «Рондо»
Фото: иваново37.рф.

В Туле на День города выступит группа «Рондо»

Концерт состоится на площади Ленина.

На празднование Дня города Тулы выделят 16 600 000 рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Заказчик — МАУК «Культурно-досуговая система». В данный момент проходит электронный аукцион на право заключения контракта на оказание соответствующих услуг.

В техническом задании указано, что празднование Дня города, которое состоится 7 сентября, развернется на четырех площадках: площади Ленина, Казанской и Пролетарской набережных и в сквере у памятника Л. Н. Толстому.

По традиции в этот день туляков и гостей города ждет много интересного. На вечер запланированы концерты, а хедлайнером станет Александр Иванов и группа «Рондо».

Предварительная программа празднования такая:

Мероприятие

Время проведения

площадь Ленина
  1. Старт легкоатлетического марафона (техническое, звуковое оснащение)

08.00 -11.00
  1. Торжественное открытие Дня города Тулы «Тула — пять веков Засечной черты». Праздничный концерт-награждение.
  2. Вручением наград, награждение участников спортивных соревнований «Сила Тулы», легкоатлетического марафона
  3. Квест-игра «Засечная черта — надежный щит обороны Руси»

12.00 — 14.00

 

 

 

 

5. Технический перерыв

 

14.00 — 16.00

 

6. Парад духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»

16.00−18.30

7. Праздничный концерт кавер-групп и исполнителей тульской эстрады

18.30 — 21.00

8. Выступление артистов российской эстрады (группа «Рондо» А. Иванов).

21.00 — 22.00

9. Праздничный фейерверк

22.00

Казанская Набережная реки Упы,

10. Гастрономический фестиваль с угощениями и дегустацией, ремесленные мастер-классы, арт-базар, фотозоны

Уличные артисты (живые статуи, мимы, ходулисты, клоуны, фрики) улицы Менделеевская, Металлистов

11.00−22.00

11. Культурное креативное пространство «На Казанской» (зоны активности):

  • Выставки и фотозоны
  • Детские активности
  • Розыгрыш призов
  • Научная зона и виртуальная реальность
  • Читай-город от ТБС
  • Кинотеатр
  • Развлекательная зона

11.00 — 22.00

 

 

 

 

 

 

 

14.00−20.00

12. Шоу флайбордистов

15.00 — 18.40

13. Музыкальный фестиваль на Казанской (выступление шоу-групп, танцевальных коллективов и исполнителей)

17.00−19.00

14. Выступление артистов российской эстрады — фестиваль Jazz Port

19.00−22.00

15. Праздничная пиротехническая открытка «Тула-пять веков Засечной черты»

22.00

Набережная р. Упы со стороны Пролетарского моста

16. Спортивные мероприятия (звуковое сопровождение) Битва диджеев (с танцами go-go) — молодежная дискотека

17. Праздничный фейерверк

11.00 — 15.00

20.00 — 22.00

22.00

Мероприятия у памятника Л.Н. Толстому

18. Библиофест «Читай, Тула!»

19. Выступление поэтов, бардов

20. Танцевальный вечер «Под звуки оркестра»

15.00 — 20.00

 

Сюжет: День города-2019
Тула отметит День города 7 сентября
Жизнь Тулы и области
Тула отметит День города 7 сентября
29 июля, в 12:45, 92 3109 1
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:09 +3
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