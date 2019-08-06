В Туле на День города выступит группа «Рондо»
Концерт состоится на площади Ленина.
На празднование Дня города Тулы выделят 16 600 000 рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Заказчик — МАУК «Культурно-досуговая система». В данный момент проходит электронный аукцион на право заключения контракта на оказание соответствующих услуг.
В техническом задании указано, что празднование Дня города, которое состоится 7 сентября, развернется на четырех площадках: площади Ленина, Казанской и Пролетарской набережных и в сквере у памятника
По традиции в этот день туляков и гостей города ждет много интересного. На вечер запланированы концерты, а хедлайнером станет Александр Иванов и группа «Рондо».
Предварительная программа празднования такая:
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Мероприятие
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Время проведения
|
площадь Ленина
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08.00 -11.00
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12.00 — 14.00
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5. Технический перерыв
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14.00 — 16.00
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6. Парад духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»
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16.00−18.30
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7. Праздничный концерт кавер-групп и исполнителей тульской эстрады
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18.30 — 21.00
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8. Выступление артистов российской эстрады (группа «Рондо» А. Иванов).
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21.00 — 22.00
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9. Праздничный фейерверк
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22.00
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Казанская Набережная реки Упы,
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10. Гастрономический фестиваль с угощениями и дегустацией, ремесленные мастер-классы, арт-базар, фотозоны
Уличные артисты (живые статуи, мимы, ходулисты, клоуны, фрики) улицы Менделеевская, Металлистов
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11.00−22.00
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11. Культурное креативное пространство «На Казанской» (зоны активности):
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11.00 — 22.00
14.00−20.00
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12. Шоу флайбордистов
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15.00 — 18.40
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13. Музыкальный фестиваль на Казанской (выступление шоу-групп, танцевальных коллективов и исполнителей)
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17.00−19.00
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14. Выступление артистов российской эстрады — фестиваль Jazz Port
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19.00−22.00
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15. Праздничная пиротехническая открытка «Тула-пять веков Засечной черты»
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22.00
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Набережная р. Упы со стороны Пролетарского моста
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16. Спортивные мероприятия (звуковое сопровождение) Битва диджеев (с танцами go-go) — молодежная дискотека
17. Праздничный фейерверк
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11.00 — 15.00
20.00 — 22.00
22.00
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Мероприятия у памятника Л.Н. Толстому
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18. Библиофест «Читай, Тула!»
19. Выступление поэтов, бардов
20. Танцевальный вечер «Под звуки оркестра»
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15.00 — 20.00