В Туле на День города выступит группа «Рондо»

Фото: иваново37.рф.

На празднование Дня города Тулы выделят 16 600 000 рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Заказчик — МАУК «Культурно-досуговая система». В данный момент проходит электронный аукцион на право заключения контракта на оказание соответствующих услуг.

В техническом задании указано, что празднование Дня города, которое состоится 7 сентября, развернется на четырех площадках: площади Ленина, Казанской и Пролетарской набережных и в сквере у памятника Л. Н. Толстому .

По традиции в этот день туляков и гостей города ждет много интересного. На вечер запланированы концерты, а хедлайнером станет Александр Иванов и группа «Рондо».

Предварительная программа празднования такая: