В День города в Туле появилось 10 новых семей

Фото пресс-службы администрации Тулы.

10 пар молодоженов зарегистрировали свои отношения 7 сентября — в День города Тулы и Тульской области. Торжественное мероприятие состоялось в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова .

Специалисты комитета ЗАГС администрации города Тулы совместно с государственным учреждением Тульской области «Тульские парки» провели Единую регистрацию заключения брака.

В торжественной обстановке у ротонды 10 пар молодоженов соединили свои судьбы. Молодоженам вручили «Летопись семьи» — памятный подарок от губернатора Тульской области.