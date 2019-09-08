Фото пресс-службы администрации Тулы.
В День города в Туле появилось 10 новых семей
Молодоженам вручили «Летопись семьи» .
10 пар молодоженов зарегистрировали свои отношения 7 сентября — в День города Тулы и Тульской области. Торжественное мероприятие состоялось в Центральном парке культуры и отдыха им.
Специалисты комитета ЗАГС администрации города Тулы совместно с государственным учреждением Тульской области «Тульские парки» провели Единую регистрацию заключения брака.
В торжественной обстановке у ротонды 10 пар молодоженов соединили свои судьбы. Молодоженам вручили «Летопись семьи» — памятный подарок от губернатора Тульской области.
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