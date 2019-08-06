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Туляки смогут получить свидетельство о рождении, не выходя из дома
Фото: 100migrantov.ru.

Туляки смогут получить свидетельство о рождении, не выходя из дома

Эта услуга будет доступна на портале госуслуг.

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» Тульская область вошла в число пилотных регионов проекта Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по созданию суперсервиса «Регистрация рождения». Это комплекс государственных услуг, которые предоставляются полностью в электронном виде.
 
- Родителям не придется никуда ходить, они смогут из дома получить весь комплект документов или оформить пособие, начиная от постановки на учет на ранних сроках беременности до зачисления в детский сад. Можно заказать курьерскую доставку оригиналов полученных документов. Эта услуга будет доступна на портале госуслуг, — отметила заместитель министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Елена Казмерчук.
 
Тульская область стала одним из пилотных регионов проекта благодаря имеющемуся опыту: по ряду показателей она занимает лидирующие позиции в стране. В частности, по доле граждан, получающих услуги в электронном виде, а также по качеству их предоставления.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:11 0
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