Как туляки отпраздновали День города: репортаж

Фото Александра Каналина, пресс-службы "Тульских парков" и правительства ТО.

7 сентября Тула праздновала Дни города и области. Для жителей и гостей областного центра подготовили масштабную развлекательную программу. Основные действа развернулись в историческом центре города, включая площадь и проспект Ленина, Крестовоздвиженскую площадь, Казанскую и Пролетарскую набережные, улицу Металлистов.

Спортивная составляющая празднования началась в 8.00 с масштабного бегового события — полумарафона «Оружейная столица».

В 9.00 от улицы Советской по проспекту Ленина стартовал лыжероллерный спринт, с 10.00 — традиционные соревнования по велоспорту «Горный король».

На Пролетарской набережной прошел проект «Город спорта»: соревнования по стритболу на баскетбольной площадке, мастер-классы тренерского состава проекта на площадках кросс-фит и воркаут, спортивные мероприятия на территории скейт-парка, показательные выступления и конкурсы ведущих фитнес-клубов города.

С 11.00 на площади Ленина открылись интерактивные площадки спортивно-исторической игры «Тульский рубеж», участниками которой стали команды из городов Засечной черты Тульской области.

Кроме того, на площади Ленина мерились богатырской силой спортсмены из Москвы и городов Тульской области. Победителями турнира «Сила Тулы» стали Олеся Буренкова и Сергей Разенков.

На Казанской набережной невероятно крутое и завораживающее аквашоу на Упе показали спортсмены сборной России по флайборду.

С самого утра в Тульском кремле начали работу ярмарочные ряды сельхозпроизводителей из муниципальных образований региона, концертные и интерактивные площадки. Всего на выставка-ярмарке «Тульское торжище» было представлено 110 производителей и ремесленников из нашего региона. Это были не только представители крупных предприятий, но и фермеры.

Хэдлайнерами мероприятия стали группы «Пилот» и Casual. Подробный отчет о концерте читайте позже на Myslo.

6 и 7 сентября в Туле отгремел III Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля». На праздник музыки приехали оркестры из Москвы, Липецка, Орла, Новороссийска, Ярославской и Владимирской областей.

Не менее интересно было на улице Металлистов. Здесь состоялся креативный фестиваль аниме Yno Express и День города.

На протяжении всей улицы работала ярмарка хендмейда.

Большой гастрономический фестиваль развернулся в городском пространстве «Искра». Главной темой мероприятия стал сыр.

Целый день праздник продолжался и в тульских парках: посетители увидели концерты, запуск аэростатов, поучаствовали в мастер-классах. В Центральном парке в День города в торжественной обстановке поженились 10 пар.

Завершилось празднование Дня города и Тульской области большим концертом, хэдлайнером которого стала группа «Рондо» и ее солист Александр Иванов.

А после концерта туляки увидели яркий и красочный фейерверк.

глас народа

Туляки поделились с корреспондентом Myslo своими впечатлениями от праздника.

Людмила Чадаева с дочерьми Софьей и Дарьей:

- Мы в том году смотрели выступления флайбордистов, остались в восторге, поэтому в этот раз специально приехали на аквашоу. Нам очень понравилось! Более масштабно, зрелищно и очень круто! Для нашей семьи День города — это возможность всем вместе погулять, провести время с детьми. Поздравляем туляков с Днем города, желаем им здоровья, чтобы берегли Тулу, делали ее лучше, чище, краше!

Анастасия Никиточкина с сыном Савелием:

- Мы приехали из Дубенского района. Стараемся, когда есть возможность, обязательно бывать в Туле в День города, потому что тут всегда весело, ярко и интересно. Желаем всем здоровья, удачи, веселья!

Зинаида Федотова с внучкой Лизой:

- Очень хороший веселый праздник получился. Спасибо большое городу за него. Мы обожаем свою Тулу, любим ее и гордимся ею. Желаем ей процветания, чтобы она становилась еще роскошнее и красивее, чтобы мы радовались, гуляли, любовались ею еще больше!

Розария Манцурова с дочерьми Викторией и Варварой.

- Два года назад мы переехали в Тулу из Челябинска. Детям нравится здесь. Тула — развивающийся, перспективный город. За два года он сильно изменился на наших глазах, мне нравится, что здесь много площадок для детей, у нас детские площадки были платные. Мы сегодня получили массу впечатлений! Очень здорово!