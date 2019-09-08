Как туляки отпраздновали День города: репортаж
Рассказываем, как жители и гости областного центра отмечали праздник.
7 сентября Тула праздновала Дни города и области. Для жителей и гостей областного центра подготовили масштабную развлекательную программу. Основные действа развернулись в историческом центре города, включая площадь и проспект Ленина, Крестовоздвиженскую площадь, Казанскую и Пролетарскую набережные, улицу Металлистов.
Спортивная составляющая празднования началась в 8.00 с масштабного бегового события — полумарафона «Оружейная столица».
В 9.00 от улицы Советской по проспекту Ленина стартовал лыжероллерный спринт, с 10.00 — традиционные соревнования по велоспорту «Горный король».
На Пролетарской набережной прошел проект «Город спорта»: соревнования по стритболу на баскетбольной площадке, мастер-классы тренерского состава проекта на площадках кросс-фит и воркаут, спортивные мероприятия на территории скейт-парка, показательные выступления и конкурсы ведущих фитнес-клубов города.
С 11.00 на площади Ленина открылись интерактивные площадки спортивно-исторической игры «Тульский рубеж», участниками которой стали команды из городов Засечной черты Тульской области.
Кроме того, на площади Ленина мерились богатырской силой спортсмены из Москвы и городов Тульской области. Победителями турнира «Сила Тулы» стали Олеся Буренкова и Сергей Разенков.
На Казанской набережной невероятно крутое и завораживающее аквашоу на Упе показали спортсмены сборной России по флайборду.
С самого утра в Тульском кремле начали работу ярмарочные ряды сельхозпроизводителей из муниципальных образований региона, концертные и интерактивные площадки. Всего на выставка-ярмарке «Тульское торжище» было представлено 110 производителей и ремесленников из нашего региона. Это были не только представители крупных предприятий, но и фермеры.
Хэдлайнерами мероприятия стали группы «Пилот» и Casual. Подробный отчет о концерте читайте позже на Myslo.
6 и 7 сентября в Туле отгремел III Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля». На праздник музыки приехали оркестры из Москвы, Липецка, Орла, Новороссийска, Ярославской и Владимирской областей.
Не менее интересно было на улице Металлистов. Здесь состоялся креативный фестиваль аниме Yno Express и День города.
На протяжении всей улицы работала ярмарка хендмейда.
Большой гастрономический фестиваль развернулся в городском пространстве «Искра». Главной темой мероприятия стал сыр.
Целый день праздник продолжался и в тульских парках: посетители увидели концерты, запуск аэростатов, поучаствовали в мастер-классах. В Центральном парке в День города в торжественной обстановке поженились 10 пар.
Завершилось празднование Дня города и Тульской области большим концертом, хэдлайнером которого стала группа «Рондо» и ее солист Александр Иванов.
А после концерта туляки увидели яркий и красочный фейерверк.
Туляки поделились с корреспондентом Myslo своими впечатлениями от праздника.