В России продлили закон о «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года

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Федеральный закон от 2 августа 2019 года о продлении «дачной амнистии» установил, что до 1 марта 2021 года оформление прав на жилые и садовые дома, жилые строения будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке: при наличии права на земельный участок потребуется технический план, подготовленный в соответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.

Наличие уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома, уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не требуется.

Андрей Деревянко - Тем, кто решит воспользоваться «дачной амнистией», следует помнить: постройка должна вписываться в «предельные параметры», установленные для соответствующих объектов федеральным законом. К примеру, объектам индивидуального жилищного строительства на садовых участках Градостроительный кодекс предписывает быть отдельно стоящими зданиями с не более чем тремя надземными этажами и высотой не более 20 метров, — напомнил начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Кадастровой палаты по Тульской области Андрей Деревянко.

Вводится бессрочная норма о возможности установления субъектами РФ предельных максимальных цен для кадастровых работ. Срок льготного бесплатного предоставления в собственность членам садоводческих и огороднических товариществ (СНТ) земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования, продлевается до 1 марта 2022 года, устанавливается прямая обязанность органов власти проводить все необходимые действия по образованию земельного участка (межевание, постановка на государственный кадастровый учет) придомовой территории многоквартирных домов.

Также на органы власти возлагается обязанность по информированию граждан об изменениях в правилах строительства домов на дачных и садовых участках.