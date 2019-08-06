новости
новости
Регистрация
В России продлили закон о «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года
Фото из архива Myslo.

В России продлили закон о «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года

Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Федеральный закон от 2 августа 2019 года о продлении «дачной амнистии» установил, что до 1 марта 2021 года оформление прав на жилые и садовые дома, жилые строения будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке: при наличии права на земельный участок потребуется технический план, подготовленный в соответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.
 
Наличие уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома, уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не требуется.
 

Андрей Деревянко

- Тем, кто решит воспользоваться «дачной амнистией», следует помнить: постройка должна вписываться в «предельные параметры», установленные для соответствующих объектов федеральным законом. К примеру, объектам индивидуального жилищного строительства на садовых участках Градостроительный кодекс предписывает быть отдельно стоящими зданиями с не более чем тремя надземными этажами и высотой не более 20 метров, — напомнил начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Кадастровой палаты по Тульской области Андрей Деревянко.

 
Вводится бессрочная норма о возможности установления субъектами РФ предельных максимальных цен для кадастровых работ. Срок льготного бесплатного предоставления в собственность членам садоводческих и огороднических товариществ (СНТ) земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования, продлевается до 1 марта 2022 года, устанавливается прямая обязанность органов власти проводить все необходимые действия по образованию земельного участка (межевание, постановка на государственный кадастровый учет) придомовой территории многоквартирных домов.
 
Также на органы власти возлагается обязанность по информированию граждан об изменениях в правилах строительства домов на дачных и садовых участках.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:50 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
дачная амнистиязакон о продлении дачной амнистии

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский «Арсенал» сделал предложение «Зениту» по Джорджевичу
Тульский «Арсенал» сделал предложение «Зениту» по Джорджевичу
В Туле на День города выступит группа «Рондо»
В Туле на День города выступит группа «Рондо»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.