В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Уфа»

В кассах Центрального стадиона «Арсенал» началась продажа билетов на матч с «Уфой», который пройдёт в воскресенье, 11 августа, в 14.00.

С 5 по 10 августа билеты можно приобрести с 13.00 до 19.00. В день матча кассы будут работать с 9.00 до 14.45. Купить билеты онлайн можно здесь.