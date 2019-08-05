В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Уфа»
Встреча состоится на домашнем стадионе туляков в воскресенье, 11 августа.
В кассах Центрального стадиона «Арсенал» началась продажа билетов на матч с «Уфой», который пройдёт в воскресенье, 11 августа, в 14.00.
С 5 по 10 августа билеты можно приобрести с 13.00 до 19.00. В день матча кассы будут работать с 9.00 до 14.45. Купить билеты онлайн можно здесь.
Телефоны для справок: 8(906)623-20-63, 57-04-42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.
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