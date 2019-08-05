новости
новости
Регистрация
В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Уфа»

В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Уфа»

Встреча состоится на домашнем стадионе туляков в воскресенье, 11 августа.

В кассах Центрального стадиона «Арсенал» началась продажа билетов на матч с «Уфой», который пройдёт в воскресенье, 11 августа, в 14.00.

С 5 по 10 августа билеты можно приобрести с 13.00 до 19.00. В день матча кассы будут работать с 9.00 до 14.45. Купить билеты онлайн можно здесь

Телефоны для справок: 8(906)623-20-63, 57-04-42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:53 +1
Другие статьи по темам
Событие
билеты на футболбилеты на матчматч Арсенал - Уфапокупка билетов
Место
ТулаЦентральный стадион

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За полгода тульские медики оформили 94 тысячи электронных больничных
За полгода тульские медики оформили 94 тысячи электронных больничных
Прокуратура требует от чиновников заменить ветхий водопровод в Липках
Прокуратура требует от чиновников заменить ветхий водопровод в Липках
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.