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Какие улицы Тулы будут обесточены 6 августа

Какие улицы Тулы будут обесточены 6 августа

Плановые отключения пройдут в оружейной столице с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулагорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. Пороховая, 153-197 (нечётн.),
  • ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138-144 (чётн.),
  • ул. Заварная, 118-156 (чётн.), 156-а, 103-а, 132-д, 103-113 (нечётн.),
  • ул. М. Горького, 37, 147-171 (нечётн.),
  • ул. Пузакова, 54-б, 58, 60, 62, 64, 68, 51,
  • ул. Академика Павлова, 105-111 (нечётн.),
  • ул. Котовского, 24-38 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
  • ул. Котовского, 35, 36, 37,
  • ул. Пирогова, 46-68 (чётн.), 33-49 (нечётн.), 35-а,
  • ул. Жуковского, 51-69 (нечётн.), 62-82 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.),
  • ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.),
  • ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
  • ул. Жуковского, 29-47 (нечётн.), 40-54 (нечётн.),
  • ул. Пирогова, 19-33 (нечётн.), 30-44 (чётн.),
  • ул. Гоголевская, 21,
  • ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.),
  • ул. Глеба Успенского, 1-48,
  • Хлебная площадь, 19/2,
  • ул. Немцова, 12-38 (чётн.), 23, 25,
  • ул. Р. Зорге, 18, 20, 20-а, 22, 22-а, 24, 24-а, 26,
  • ул. Оборонная, 29-а, 29-47 (нечётн.), 36-а, 36-52 (чётн.),
  • ул. Оборонная, 49, 53,
  • ул. Тимирязева, 6-14 (чётн.), 7-11, (нечётн.),
  • ул. Староникитская, 48-68 (чётн.), 57-73 (нечётн.),
  • ул. Колетвинова, 19-а,
  • ул. Л. Толстого, 18, 20, 25, 27,
  • п. Октябрьский: 13-й пр-д, 1-а, 1-б,
  • 12-й пр-д, 20-44, 20-а-46-а,
  • ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.),
  • ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
  • Мясново: ул. Санаторная, 4-а, 8-а, 8-22 (чётн.),
  • пер. Санаторный, 6 ,8, 8-а, 10,
  • 10-й пр-д, 64-78 (чётн.), 73,
  • пер. 1-й Шоссейный, 5-21 (нечётн.), 12-30 (чётн.),
  • ул. Шоссейная, 56, 58, 27-а,
  • п. Рудаково: ул. Победы, 19-35,
  • ул. Л. Толстого, 1-29,
  • ул. Октябрьская, 1-18,
  • п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22,
  • ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 64.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:55 0
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