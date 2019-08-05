Какие улицы Тулы будут обесточены 6 августа
Плановые отключения пройдут в оружейной столице с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулагорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Пороховая, 153-197 (нечётн.),
- ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138-144 (чётн.),
- ул. Заварная, 118-156 (чётн.), 156-а, 103-а, 132-д, 103-113 (нечётн.),
- ул. М. Горького, 37, 147-171 (нечётн.),
- ул. Пузакова, 54-б, 58, 60, 62, 64, 68, 51,
- ул. Академика Павлова, 105-111 (нечётн.),
- ул. Котовского, 24-38 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
- ул. Котовского, 35, 36, 37,
- ул. Пирогова, 46-68 (чётн.), 33-49 (нечётн.), 35-а,
- ул. Жуковского, 51-69 (нечётн.), 62-82 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.),
- ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.),
- ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
- ул. Жуковского, 29-47 (нечётн.), 40-54 (нечётн.),
- ул. Пирогова, 19-33 (нечётн.), 30-44 (чётн.),
- ул. Гоголевская, 21,
- ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.),
- ул. Глеба Успенского, 1-48,
- Хлебная площадь, 19/2,
- ул. Немцова, 12-38 (чётн.), 23, 25,
- ул. Р. Зорге, 18, 20, 20-а, 22, 22-а, 24, 24-а, 26,
- ул. Оборонная, 29-а, 29-47 (нечётн.), 36-а, 36-52 (чётн.),
- ул. Оборонная, 49, 53,
- ул. Тимирязева, 6-14 (чётн.), 7-11, (нечётн.),
- ул. Староникитская, 48-68 (чётн.), 57-73 (нечётн.),
- ул. Колетвинова, 19-а,
- ул. Л. Толстого, 18, 20, 25, 27,
- п. Октябрьский: 13-й пр-д, 1-а, 1-б,
- 12-й пр-д, 20-44, 20-а-46-а,
- ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.),
- ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
- Мясново: ул. Санаторная, 4-а, 8-а, 8-22 (чётн.),
- пер. Санаторный, 6 ,8, 8-а, 10,
- 10-й пр-д, 64-78 (чётн.), 73,
- пер. 1-й Шоссейный, 5-21 (нечётн.), 12-30 (чётн.),
- ул. Шоссейная, 56, 58, 27-а,
- п. Рудаково: ул. Победы, 19-35,
- ул. Л. Толстого, 1-29,
- ул. Октябрьская, 1-18,
- п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22,
- ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 64.
Другие статьи по темам
Событие
Место