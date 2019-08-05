Тульские спасатели уничтожили взрывоопасный арсенал времён войны
Опасные находки были обнаружены в областном центре и Белевском районе.
Специалисты регионального Управления противопожарной службы обезвредили семь противотанковых мин, гранату РГД-42 и два артиллерийских снаряда калибром 76 мм. Взрывчатка времён Великой Отечественной войны была обнаружена в Зареченском округе Тулы и в деревне Кочерово Белевского района.
Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области напоминают основные правила безопасности при обнаружении взрывного устройства, гранаты или снаряда:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
- дождитесь прибытия оперативных служб.
При возникновении чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефонам: 01, 101 и 112.
Другие статьи по темам
Событие
Место