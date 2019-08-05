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Тульские спасатели уничтожили взрывоопасный арсенал времён войны

Тульские спасатели уничтожили взрывоопасный арсенал времён войны

Опасные находки были обнаружены в областном центре и Белевском районе.

Специалисты регионального Управления противопожарной службы обезвредили семь противотанковых мин, гранату РГД-42 и два артиллерийских снаряда калибром 76 мм. Взрывчатка времён Великой Отечественной войны была обнаружена в Зареченском округе Тулы и в деревне Кочерово Белевского района. 

Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области напоминают основные правила безопасности при обнаружении взрывного устройства, гранаты или снаряда:

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
  • дождитесь прибытия оперативных служб. 

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефонам: 01, 101 и 112.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +3
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ТулаБелевский район

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