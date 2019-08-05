Тульские спасатели уничтожили взрывоопасный арсенал времён войны

Опасные находки были обнаружены в областном центре и Белевском районе.

Специалисты регионального Управления противопожарной службы обезвредили семь противотанковых мин, гранату РГД-42 и два артиллерийских снаряда калибром 76 мм. Взрывчатка времён Великой Отечественной войны была обнаружена в Зареченском округе Тулы и в деревне Кочерово Белевского района.

Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области напоминают основные правила безопасности при обнаружении взрывного устройства, гранаты или снаряда:

не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,

немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,

не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,

запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,

дождитесь прибытия оперативных служб.