Тулякам расскажут, как уточнить границы земельного участка

В среду, 7 июля, с 10.00 до 12.00 Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную горячую линию для заявителей.

Начальник отдела обработки документов и обеспечения учётных действий Андрей Деревянко расскажет об уточнении местоположения границ земельного участка и исправлении реестровых ошибок в сведениях ЕГРН об объектах недвижимости.