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Тулякам расскажут, как уточнить границы земельного участка

Тулякам расскажут, как уточнить границы земельного участка

В региональной Кадастровой палате пройдёт тематическая горячая линия.

В среду, 7 июля, с 10.00 до 12.00 Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную горячую линию для заявителей.

Начальник отдела обработки документов и обеспечения учётных действий Андрей Деревянко расскажет об уточнении местоположения границ земельного участка и исправлении реестровых ошибок в сведениях ЕГРН об объектах недвижимости.

Звонки принимаются по телефону: 77-33-17 (доб. 2366, 2367).

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:45 0
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