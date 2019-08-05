Тулякам расскажут, как уточнить границы земельного участка
В региональной Кадастровой палате пройдёт тематическая горячая линия.
В среду, 7 июля, с 10.00 до 12.00 Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную горячую линию для заявителей.
Начальник отдела обработки документов и обеспечения учётных действий Андрей Деревянко расскажет об уточнении местоположения границ земельного участка и исправлении реестровых ошибок в сведениях ЕГРН об объектах недвижимости.
Звонки принимаются по телефону: 77-33-17 (доб. 2366, 2367).
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