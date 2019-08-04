В Арсеньево врачи ФМБА экстренно госпитализировали подростка с гипертоническим кризом

С 1 августа до 4 сентября в Тульской области работает Сводный отряд Федерального медико-биологического агентства РФ. Каждый день врачи-специалисты - кардиологи, терапевты, хирурги, онкологи, гинекологи, урологи, эндокринологи, офтальмологи, неврологи, педиатры - принимают около 350 взрослых пациентов и около 100 детей в разных уголках Тульской области.

В воскресенье, 4 августа, медики работали в поселке Арсеньево.

На территории районной больницы разместились несколько специализированных автомобилей, внутри которых лаборатории для проведения различного рода анализов, рентгеновский, маммографический и флюорографический кабинеты, оперативный штаб и диспетчерская для координации всей работы отряда.

А специалисты ФМБА заняли кабинеты поликлиники – благо день воскресный.

На входе в поликлинику каждого пришедшего регистрируют и вручают амбулаторную карту. Только за первые два часа работы на прием к московским светилам зарегистрировались более 100 человек.

В составе сводного отряда ФМБА – медицинские специалисты узкого профиля: кардиолог, терапевт, хирург-онколог, гинеколог, уролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, оториноларинголог, врач УЗИ-диагностики. Многие из них имеют ученые степени – кандидаты, доктора медицинских наук, и работают в известных центрах, в том числе в Клиническом центре высоких медицинских технологий, в медицинском биофизическом центре им. Бурназяна, в Центральной детской клинической больнице.

Татьяна Ивановна, жительница Арсеньево, узнала о приезде в поселок московских специалистов от своего лечащего врача.

- Очень хорошо, что есть такая акция, приезжает к нам в глубинку так много разных специалистов. Я не первый раз прихожу на эту расширенную диспансеризацию – была на приеме у эндокринолога в 2016-м. Тогда меня даже направляли в столичную клинику – у меня проблемы с глазами. Сегодня пришла на консультацию к эндокринологу, но решила – пройду и других специалистов, тем более, сегодня воскресенье, все врачи в одном месте. Это очень удобно и нужно.

Житель Арсеньева Владимир Иванович врачей не жалует, но к московским специалистам решил прийти, даже выходным днем для этого пожертвовать:

- Мне 65 лет, я веду здоровый образ жизни, стараюсь следить за здоровьем. Правда, к врачам года два не ходил – вроде ничего не беспокоило. Сегодня все-таки решил проверить сердце, зрение и сделать УЗИ. Врачи внимательные, обходительные, знающие.

Клавдия Алексеевна Анашина тоже не первый раз проходит диспансеризацию у специалистов ФМБА.

- Узнала, что приезжает к нам медицинский отряд, из газеты «Слобода». Да и медсестра участковая заранее предупредила. В 2017-м году я впервые проходила такой осмотр и мне очень понравилось – и как все организовано, и отношение врачей к пациентам. Это очень нужная акция, потому что проверять свое здоровье нужно регулярно. Диспансеризация позволяет на ранней стадии выявить опасные заболевания и даже спасти жизнь. Это я вам точно говорю – на собственном опыте убедилась! Сегодня пришла на прием к эндокринологу. У нас в поликлинике есть свой специалист, но к нему всегда большие очереди и долгая запись. Доктор из ФМБА очень внимательная, сделала УЗИ, скорректировала назначения. Спасибо тем, кто придумал такую акцию.

- Мобильный госпиталь ФМБА прибыл в наш регион в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее». Цель этой акции - приблизить качественную медицинскую помощь к жителям территорий, где до сей поры наблюдается дефицит врачей узких специальностей, - говорит Николай Воробьев, депутат Тульской областной думы. – Врачи ФМБА приезжают к нам в третий раз. Это особые специалисты, они работают в «горячих точках» и спасают людей в экстремальных ситуациях. Например, в Иркутске, где случилось наводнение.

По словам Николая Воробьева, впервые проект стартовал в 2016 году. Тогда врачи ФМБА провели общий скрининг состояния здоровья жителей. В 2017-м упор был сделан на ранее обнаружение онкологических заболеваний. Тогда было принято более 6 тысяч человек, проведено свыше 12 тысяч исследований.

- В 2017-м врачи ФМБА выявили на ранней стадии несколько сотен случаем онкологии и тем самым спасли жизни нашим землякам! - говорит Николай Воробьев. Он напомнил, что регион сотрудничает с агентством и в части предоставления самого современного и бесплатного лечения в подведомственных клиниках ФМБА в Москве и Санкт-Петербурге. По квотам агентства туляки могут получить направление в федеральные учреждения для проведения высокотехнологичных операций при заболеваниях сердца, глаз, протезирования суставов.

- Мы работаем в Тульской области 4-й день. И каждый день у нас есть случаи экстренной госпитализации – с инфарктами, с аритмией, кровотечениями. Сегодня экстренно оказывали помощь и госпитализировали16-летнего мальчика с гипертоническим кризом, - рассказал главный врач сводного медицинского отряда Борис Александров. – Чтобы таких случаев не было, каждому человеку нужно следить за своим здоровьем, регулярно проходить диспансеризацию. Болезнь, выявленную на ранней стадии, проще вылечить. И без серьезных последствий.

По словам Бориса Александрова, в этом году мобильный госпиталь ФМБА проводит обширную диагностику, направленную на выявление различных хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, эндокринных органов. Впервые в составе отряда приехала группа специалистов педиатрической службы.

Юлия Воробьева привела на прием сынишку Артема.

- Моему малышу 7 месяцев, узнала, что у нас будут вести прием детские врачи-специалисты, решила проверить здоровье сына. К сожалению, за такой помощью нам приходится ездить в Суворов и Тулу. Конечно, было бы здорово и самой пройти диспансеризацию у столичных врачей, но, скорее всего, не успею. Жаль, что специалисты приехали к нам только на один день.

Марина Степанова, ио главврача Одоевской ЦРБ, рассказала, почему для жителей поселка важен приезд специалистов ФМБА:

- К нашей поселковой поликлинике прикреплены 8800 взрослых жителей и 1470 детей. Здесь они получают первичную медико-санитарную помощь врачей-специалистов – уролога, гинеколога, кардиолога, эндокринолога и окулиста. Если нужна консультация узкого специалиста или врача более высокой квалификации, то мы направляем пациентов в диагностический центр Тульской облбольницы или в Суворовскую ЦРБ. Поэтому приезд высококвалифицированных узких специалистов в Арсеньево для жителей большое благо, им не нужно ехать за 100 км в областной центр. Об этом приеме мы постарались оповестить все населенные пункты, которые прикреплены к нашей поликлинике. И сегодня на обследования приехало много жителей из отдаленных сел и деревень.

После завершения работы в Арсеньево мобильный госпиталь ФМБА отправится на новое место дислокации: