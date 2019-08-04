Где и как покупать дыни и арбузы: рекомендации Роспотребнадзора

Сотрудники Роспотребнадзора не советуют покупать бахчевые в неустановленных местах торговли, вдоль дорог, где продукция лежит на земле. Как правило, у продавцов отсутствуют документы, подтверждающие происхождение и безопасность бахчевых.

Следует обращать внимание на условия реализации дынь и арбузов:

объект торговли должен иметь вывеску с полной информацией о наименовании юрлица или индивидуального предпринимателя, с указанием адреса, а также режима работы торговой точки,

место продажи должно быть огорожено и оборудовано навесом, арбузы и дыни должны храниться на специальных стеллажах,

должны быть документы, подтверждающие происхождение и безопасность продукта. Потребитель вправе потребовать у продавца документы на продукцию,

продажа бахчевых культур осуществляется при наличии ценников с информацией о наименовании товара и его стоимости,

продавцы должны соблюдать все общие гигиенические требования: содержать организацию и прилегающую территорию в чистоте, своевременно вывозить мусор и пищевые отходы,

продавцы обязаны иметь личные медицинские книжки, работать в чистой санитарной одежде, соблюдать правила личной гигиены,

не допускается реализация бахчевых частями, с разрезами, с трещинами, повреждениями оболочки – при хранении в таком виде есть вероятность бактериального загрязнения.

При выборе арбуза необходимо обращать внимание на внешний вид: хороший, зрелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. Если немного сдавить спелый арбуз руками, можно услышать хруст. Выбирая дыню, прежде всего, надо посмотреть на плодоножку, которая у зрелых плодов всегда сухая. От спелой дыни исходит сильный приятный аромат.

Лучшим временем для покупки дынь и арбузов считается август и сентябрь, это период их естественного созревания, в этот период наименьшая вероятность того, что в бахчевых культурах содержатся нитраты.