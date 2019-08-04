Тулячка Дарья Минюкова одержала победу в конкурсе психологов УФСИН

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Она будет представлять Центральный федеральный округ на всероссийском этапе конкурса профессионального мастерства.

Сотрудница УФСИН России по Тульской области Дарья Минюкова победила в конкурсе профессионального мастерства среди территориальных органов ЦФО. Она будет представлять Центральный федеральный округ на третьем финальном этапе конкурса «Лучший психолог уголовно-исполнительной системы», который состоится в Москве.

Окружной этап соревнований прошёл в режиме видеоконференции. В нём приняли участие пенитенциарные психологи из 18 регионов нашей страны. Они выполнили четыре задания: разработали психокоррекционную программу, представили видеоролик о своей работе, продемонстрировали уровень владения специальными знаниями и решили практические задачи.

В оценке конкурсных работ кроме психологов УФСИН принимали участие преподаватели кафедры общей и педагогической психологии Владимирского государственного университета – профессор, доктор психологических наук Александр Зобков и доцент, кандидат психологических наук Александр Писненко.

По итогам конкурса победителем стала начальник психологической лаборатории ИК-7 УФСИН России по Тульской области Дарья Минюкова, представившая творческую работу «Развитие и поддержание психологической устойчивости сотрудников ФСИН России к воздействию деструктивных факторов, обусловленных профессиональной деятельностью».