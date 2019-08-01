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ФМБА России приступило к медицинскому обследованию жителей Тульской области

ФМБА России приступило к медицинскому обследованию жителей Тульской области

В четверг, 1 августа, на территории нашего региона начал работать Сводный отряд Федерального медико-биологического агентства РФ.

Акция организована в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» и проводится Благотворительным фондом содействия национальным проектам в сфере образования и здравоохранения при поддержке Минздрава РФ и регионального министерства здравоохранения.

Вахта московских врачей началась с Алексина. С утра территория районной больницы стала местом дислокации мобильного госпиталя, состоящего из пяти специализированных автомобилей — передвижных модулей, выполняющих функцию «поликлиник на колесах». В машинах повышенной проходимости размещаются лаборатория, рентгеновский, маммографический и флюорографический кабинеты, а также оперативный штаб и диспетчерская для координации всей работы.

Перед обследованием пациенты проходят регистрацию — для удобства людей работают волонтеры партийного проекта «Здоровое будущее», которые подскажут, где находится тот или иной врач, как пройти диагностику? Получив специальную амбулаторную карту, алексинцы идут к докторам, проходят первичный осмотр и далее направляются на обследование в мобильный госпиталь прямо у стен поликлиники.

Галина Иванова

– Всё очень удобно, быстро и комфортно, — делится впечатлениями пенсионерка Галина Иванова. — Всю жизнь проработала лаборантом на комбинате железобетонных изделий, недугов накопилось немало, в том числе и профессиональных. Последнее время очень болело ухо, всё собиралась лор-врачу показаться, а вот обследовалась сейчас и выяснила, что причина, оказывается, в сосудах. Необходимо еще посещение невролога, и этот доктор, к счастью, тоже здесь принимает. Конечно, пользуясь возможностью, схожу и к глазному — у меня катаракта, перенесла операцию… Очень довольна сегодняшней акцией, огромное спасибо ее организаторам! А какие врачи замечательные — внимательные, толковые…

В составе Сводного отряда ФМБА — медицинские специалисты узкого профиля: кардиолог, терапевт, хирург (онколог), гинеколог, уролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, оториноларинголог, врач УЗ-диагностики. Немало тех, кто имеет ученые степени — кандидаты, доктора медицинских наук.

За плечами «десанта» ФМБА — работа в экстремальных ситуациях, полевые условия и дальние командировки. Например, в июне отряд вернулся из Абхазии, где также проводил диспансеризацию населения.

Наша область для ФМБА — территория уже привычная. Здесь работают в третий раз в тесном контакте с тульскими специалистами. В 2016 году, когда в регионе впервые стартовал проект, был проведен общий скрининг состояния здоровья жителей. В 2017-м упор был сделан на ранее обнаружение онкологических заболеваний. Тогда было принято более 6 тысяч человек, проведено свыше 12 тысяч исследований.

Борис Александров

– В этом году мобильный госпиталь ФМБА проводит обширную диагностику, направленную на выявление различных хронических заболеваний, опасных с точки зрения развития осложнений, — рассказал главный врач Сводного медицинского отряда Борис Александров. — Это болезни сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, эндокринных органов — то есть те недуги, предотвратить которые — значит уберечь человека от тяжелых последствий. В нашем отряде собраны специалисты ведущих, профильных учреждений ФМБА, которые оказывают высокотехнологичную, специализированную помощь. Мы очень благодарны Министерству здравоохранения региона за всемерную помощь, за предоставляемые для приемов помещения, за сотрудничество и внимание. Надеемся, наш опыт и знания будет полезны жителям Тульской области.

Борис Александрович также пояснил, что агентство располагает собственными федеральными квотами для самого современного и что важно — бесплатного лечения в подведомственных клиниках ФМБА в Москве и Санкт-Петербурге.

По квотам туляки могут получить направление в такие федеральные учреждения — например, для проведения операций при заболеваниях сердца, глаз, протезирования тазобедренных и коленных суставов.

Впервые в составе отряда — группа специалистов педиатрической службы.

Игорь Панченко

– Это действительно очень важно, — отметил приехавший ознакомиться с работой ФМБА член Совета Федерации Игорь Панченко. — Федеральный проект партии называется «Здоровое будущее», и оно, в первую очередь, зависит от здоровья наших детей. Кроме этого в отношении пациентов сделан упор на выявление хронических заболеваний, которые могут привести к критическим последствиям. То есть это серьезная профилактическая работа, направленная на упреждение развития серьезных патологий. Бесспорно, очень хорошо и то, что наши местные врачи пообщаются с московскими коллегами, обменяются опытом. Особая благодарность за приезд детских специалистов.

Молодая мама Вера Карпова пришла на обследование с пятилетним сыном Степаном.

Вера Карпова

– Посетили детского хирурга, узнали диагноз и теперь есть четкое представление, как действовать дальше, будем лечиться, — рассказала она. — Пользуясь возможностью, сама решила пройти маммографию — ведь рак, увы, молодеет, и необходимо обязательно проверяться. Эта акция очень полезна, обязательно посоветую своим подругам и соседям посетить сегодня московских светил. Хорошо, что приехало так много разных специалистов. Врачи очень доброжелательные, сын совсем не боялся, нам всё понравилось!

В первый день работы ФМБА к специалистам обратилось более 400 жителей, из них — 73 ребенка. После завершения работы в Алексине мобильный госпиталь отправится на новое место дислокации — в город Ясногорск.

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