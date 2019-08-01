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Роспотребнадзор нашел в тульских детских лагерях множество нарушений

Роспотребнадзор нашел в тульских детских лагерях множество нарушений

Ведомство обнародовало результаты надзора за работой летних оздоровительных учреждений в июле 2019 года.

В июле 2019 года в Тульской области функционировали 36 оздоровительных учреждений, в том числе 21 загородное и санаторно-оздоровительное учреждение, 5 лагерей с дневным пребыванием, 2 лагеря труда и отдыха, 1 детский санаторий, 7 палаточных лагерей. В них отдыхали более 5000 детей.

31 июля в ходе второй смены Роспотребнадзор завершил проверки в отношении 18 оздоровительных учреждений.

В ходе плановых и внеплановых проверок были установлены нарушения санитарных правил и нормативов. В основном они касались несоблюдения санэпидрежима при работе пищеблоков и требований к содержанию помещений и территории.

По выявленным нарушениям в отношении ответственных лиц возбуждено 32 дела об административных правонарушениях, выдано 18 предписаний об устранении выявленных нарушений.

Несанкционированных оздоровительных организаций за указанный период не выявлено.

Случаев массовых инфекционных заболеваний в оздоровительных учреждениях не зарегистрировано.

Сообщить о нарушениях в детском оздоровительном учреждении можно по тел. 8 (4872) 31-28-79.

 

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:45 0
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