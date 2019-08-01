новости
новости
Регистрация
В Туле объявлена война рекламе наркотиков
Фото на pixabay.com.

В Туле объявлена война рекламе наркотиков

Где принимают сообщения о нарушении закона?

Часто на стенах домов, заборах и даже на асфальте появляются объявления с адресами сайтов и телеграм-каналов, через которые можно приобрести наркотические и психотропные вещества. Чтобы оперативно отреагировать и устранить надписи, в ВК паблике Тульского областного центра молодёжи был создан специальный виджет по сбору подозрительных объявлений.

С его помощью любой пользователь, увидев подозрительную надпись, может сообщить адрес, где она расположена и прикрепить фотографию. Также о подозрительных объявлениях можно сообщать по электронной почте: stop@tularegion.org.


Тульский областной центр молодежи обещает принять меры по всем поступившим заявкам и ликвидировать противоправные надписи.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Настя Якушина, сегодня, в 13:05 +11
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьТульский областной центр молодежи
Прочее
ликцидация объявлений о продаже наркотических и психотропных веществ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

У оказавшегося на улице дедушки Миши нашлись родные
У оказавшегося на улице дедушки Миши нашлись родные
Роспотребнадзор нашел в тульских детских лагерях множество нарушений
Роспотребнадзор нашел в тульских детских лагерях множество нарушений
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.