В Туле объявлена война рекламе наркотиков

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Часто на стенах домов, заборах и даже на асфальте появляются объявления с адресами сайтов и телеграм-каналов, через которые можно приобрести наркотические и психотропные вещества. Чтобы оперативно отреагировать и устранить надписи, в ВК паблике Тульского областного центра молодёжи был создан специальный виджет по сбору подозрительных объявлений.

С его помощью любой пользователь, увидев подозрительную надпись, может сообщить адрес, где она расположена и прикрепить фотографию. Также о подозрительных объявлениях можно сообщать по электронной почте: stop@tularegion.org.



Тульский областной центр молодежи обещает принять меры по всем поступившим заявкам и ликвидировать противоправные надписи.