В поле под Алексином неизвестные складируют строительные отходы

Поле, на которое свозят старые бетонные плиты, находится за Бунырево. Внимание к проблеме привлекли местные активисты, опубликовав в соцсетях информацию.

Администрация Алексина в ответ на публикацию заявила, что в проблеме разберется:

«В адрес администрации муниципального образования город Алексин поступила жалоба о размещении строительных отходов в районе д. Карташево. В настоящее время управлением по административно-техническому надзору администрации муниципалитета проводится административное расследование по данному факту».