новости
новости
Регистрация
В поле под Алексином неизвестные складируют строительные отходы
Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

В поле под Алексином неизвестные складируют строительные отходы

Об этом жители сообщили в соцсетях.

Поле, на которое свозят старые бетонные плиты, находится за Бунырево. Внимание к проблеме привлекли местные активисты, опубликовав в соцсетях информацию.

Администрация Алексина в ответ на публикацию заявила, что в проблеме разберется:

«В адрес администрации муниципального образования город Алексин поступила жалоба о размещении строительных отходов в районе д. Карташево. В настоящее время управлением по административно-техническому надзору администрации муниципалитета проводится административное расследование по данному факту».

Галерея
В поле под Алексином неизвестные складируют строительные отходы, Фото: 1
В поле под Алексином неизвестные складируют строительные отходы, Фото: 2
В поле под Алексином неизвестные складируют строительные отходы, Фото: 3
В поле под Алексином неизвестные складируют строительные отходы, Фото: 4
В поле под Алексином неизвестные складируют строительные отходы, Фото: 5
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:14 0
Другие статьи по темам
Событие
незаконная свалкастроительные отходы
Место
Алексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Роспотребнадзор нашел в тульских детских лагерях множество нарушений
Роспотребнадзор нашел в тульских детских лагерях множество нарушений
В Щекино мошенник по телефону обманул пенсионерку на 407 тысяч рублей
В Щекино мошенник по телефону обманул пенсионерку на 407 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.