В Туле с начала года эвакуировано 12 брошенных автомобилей

В Туле продолжает работу специальная комиссия по эвакуации брошенных автотранспортных средств. В пресс-службе администрации города рассказали, что для того, чтобы убрали машину с земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, достаточно обращения гражданина.

Чтобы убрать бесхозное транспортное средство с придомовых территорий, необходим протокол собрания собственников с принятием решения о направлении в администрацию города заявления по принудительной эвакуации.

Определен порядок эвакуации таких средств:

выявление с составлением акта обнаружения; факт расположения автотранспортного средства без перемещения свыше 30 дней; наклейка на автотранспортное средство с одновременным размещением информации на официальном сайте администрации города Тулы, в случае предоставлений сведений направление уведомления с конкретными сроками перемещения автотранспортного средства; принудительная эвакуация на специально отведенную территорию для временного хранения.

После эвакуации на стоянке автомобиль находится не более месяца. Если за это время автовладелец не обращается за транспортным средством, его утилизируют, а доход от утилизации обращают в пользу городской казны.

В случае желания владельца вернуть машину, необходимо в течение месяца обратиться в администрацию Тулы с заявлением и предоставлением правоустанавливающих документов. После оплаты понесенных расходов автотранспортное средство возвращается владельцу.

Так, сегодня с ул. Сундукова в Зареченском округе был эвакуирован «Митсубиши Галант». На машине не было номеров и ее владелец не был установлен. Уведомление было размещено на транспортном средстве, а также опубликовано на официальном сайте администрации Тулы. Однако, никто не обратился.

– Такие автотранспортные средства не только нарушают эстетичный вид пространства вокруг, но и могут нести террористическую угрозу, зачастую мешают проезду спецтехники, занимают парковочные места. О таких транспортных средствах узнаем от жителей, которые обращаются с просьбой убрать автохлам, при объезде территорий сотрудниками администрации Зареченского округа, - рассказал начальник главного управления по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков.

Второй эвакуированный автомобиль – «Ока», находился на ул. Мира. Его владелец умер в 2011 году был эвакуирован с ул. Мира, в наследство на данное движимое имущество родственники не вступали.

С начала года с улиц Тулы эвакуировано в принудительном порядке 12 машин. Еще более 100 автомобилей владельцы убрали добровольно после получения уведомлений.