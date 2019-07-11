В Белевском районе по инициативе Алексея Дюмина благоустраивают мужской монастырь

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Глава региона передал монастырю две иконы и лично принял участие в финансировании необходимых работ.

Помощник губернатора Тульской области Сергей Лигай проинспектировал работы по благоустройству в Свято-Введенском Макарьевском Жабынском мужском монастыре.

В конце апреля при посещении монастыря Алексей Дюмин пообещал найти финансирование и внести свой личный вклад в благоустройство территории обители. Сейчас там выполнен большой объем ландшафтных работ, уложена тротуарная плитка, реконструирован приемный колодец, восстановлена система водоотведения.

Кроме того, завершены электромонтажные работы, установлены новые опоры освещения. Рядом со святым источником появился поклонный крест, на территории смонтированы две ротонды, установлен новый водоразборный павильон. Проведена большая реконструкция купели. Полностью работы будут завершены до 20 июля.

Глава региона передал монастырю две иконы: икону Преподобного Макария Жабынского и триптих в честь Казанской иконы Божьей Матери. Благочинный монастырей Белевского района иеромонах Арсений поблагодарил Алексея Дюмина за внимание и поддержку монастыря.