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За два года двум белевским монастырям выделено более 120 млн бюджетных средств
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

За два года двум белевским монастырям выделено более 120 млн бюджетных средств

Об этом рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

В ходе рабочей поездки в Белев губернатор Алексей Дюмин посетил Свято-Введенский Макариевский Жабынский мужской монастырь — один из старейших монастырей региона. Глава региона встретился с епископом Белевским и Алексинским Серафимом, наместником Свято-Введенской Макариевской пустыни Никоном и благочинным монастырей Белевской епархии отцом Арсением.

Алексей Дюмин поздравил священнослужителей с наступающей Пасхой и поблагодарил за труд в деле укрепления духовных и патриотических основ и восстановления православных святынь.

Губернатор сообщил отцу Никону, что Патриарх всея Руси Кирилл отметил его заслуги перед Русской Православной Церковью и Отечеством и наделил его правом ношения второго креста. Губернатор передал ему наперсный крест.

В ходе осмотра монастыря особое внимание глава региона обратил на купель. Он пообещал найти финансирование и внести свой личный вклад в восстановление источника и креста, чтобы сделать это место комфортным для посещения.

– Уже за 2016-2018 гг. на Белевский Спасо-Преображенский и Крестовоздвиженский монастырь привлечено более 120 млн бюджетных средств. Они были направлены на восстановление Свято-Преображенского храма и противоаварийные работы по Введенской церкви. В рамках перечня мероприятий 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты с учетом дополнительных средств к 2020 году будут отреставрированы все главные объекты монастырского ансамбля, — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Кроме того, по инициативе губернатора выделены средства Фонда «Перспектива» на благоустройство обители и ремонт братского корпуса. Дополнительно уже в 2019 году будут отреставрированы все главные объекты культуры Белева.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:12 0
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