На ул. Оборонной в Туле изменится схема движения общественного транспорта
Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.
Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения капитального ремонта дорожного полотна на улице Оборонной ограничат движение:
Автомобильного транспорта:
с 22.00 3 июля до 22.00 21 июля на участке от ул. Советской до ул. Колетвинова,
с 22.00 21 июля до 0.00 5 августа на участке от ул. Колетвинова до ул. Л. Толстого,
Трамвайного транспорта с 3 июля по 5 августа, с 20.00 до 7.00.
Движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.
Автобусы, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу
|
№
|
Наименование маршрута
|
кол-во
единиц
|
Схема движения
|
с 22.00 3 июля до 22.00 21 июля
с 22.00 21 июля до 0.00 5 августа
|
5
|
Областной роддом – мкр. Левобережный
|
4
|
2-й проезд Гастелло – ул. Фучика – пр. М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Металлургов – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – ул. Рязанская – Восточный обвод – мкр. Левобережный
|
13
|
Московский вокзал – Городское кладбище №4 – ПАО «Тулачермет"
|
4
|
ул. Путейская – Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная - Новомосковское шоссе – ул. Пржевальского
|
13А
|
Московский вокзал – пос. Петелино
|
3
|
ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – пос. Петелино
|
125
|
Тула – Прилепы
|
1
|
а/с Заречье – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул.Оборонная – Новомосковское шоссе – автодорога «Тула-Новомосковск» – Большая Еловая – Ильинка – Вечерняя заря – Барыково - Лутовиново – Фалдино – Кишкино – Прилепы
|
с 3 июля по 5 августа, с 20.00 до 7.00
|
18
|
ул. Генерала Маргелова – Новомедвенский пр-д (Технопарк)
|
2
|
Щегловская засека – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – ул. Кауля
|
16
|
ул. Генерала Маргелова – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова – ул. Вильямса – ул. Майская – ул. Бондаренко – Новомедвенский пр-д
Автобусы, осуществляющие транспортную работу по нерегулируемому тарифу
с 22.00 3 июля до 22.00 21 июля
|
№
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
50
|
ул. Седова – ул. Новомосковская
|
ул. Седова – ул .Макаренко – ул. Болдина – ул. Мира –пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Колетвинова – ул. Оборонная – ул. Староникитская - ул. Кауля – ул. Новомосковская
|
52
|
Малые Гончары – пос. Петелино – пос. Сергиевский – д. Нижние Присады
|
ул. М. Гончары – ул. Пузакова – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Колетвинова – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – а/д «Тула-Новомосковск» – Прилепы – ул. Центральная – ул. Главная – пос. Сергиевский – д. Нижние Присады
|
55
|
Ивановские дачи – 12-й проезд (Мясново)
|
ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Николая Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Колетвинова – ул. Староникитская – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Дмитрия Ульянова – Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова
|
59
|
Алексинское шоссе – ул. Перекопская
|
Алексинское шоссе – ул Максима Горького –ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Колетвинова – ул. Оборонная – ул. Некрасова – ул. Перекопская
|
70
|
Тула (Московский в-л) – Ильинка – д. Крутое
|
ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Колетвинова – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – а/д «Тула-Новомосковск» – ул. Центральная (д. Ильинка) – д. Крутое
с 22.00 12 июля до 0.00 5 августа
|
№
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
50
|
ул. Седова –ул. Новомосковская
|
ул. Седова – ул .Макаренко – ул. Болдина – ул. Мира – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – ул. Староникитская – ул. Кауля – ул. Новомосковская
|
52
|
Малые Гончары – пос. Петелино – пос. Сергиевский – д. Нижние Присады
|
ул. М. Гончары – ул. Пузакова – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – (а/д «Тула-Новомосковск»-Прилепы-ул. Центральная) – ул. Главная – пос. Сергиевский – д. Нижние Присады
|
55
|
Ивановские дачи – 12-й проезд (Мясново)
|
ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина –ул. Станиславского – ул. Николая Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Л. Толстого – ул. Староникитская – ул. Колетвинова – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Дмитрия Ульянова –Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова
|
59
|
Алексинское шоссе – ул. Перекопская
|
Алексинское шоссе – ул. Максима Горького –ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – ул. Некрасова –ул. Перекопская.
|
70
|
Тула (Московский в-л) – Ильинка – д. Крутое
|
ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова –ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – а/д «Тула-Новомосковск» – ул. Центральная (д. Ильинка) – д. Крутое
Трамваи
с 3 июля по 5 августа, с 20.00 до 7.00
|
№
|
Наименование маршрута
|
кол-во единиц
|
Схема движения
|
11
|
Щегловская засека- Красный перекоп
|
2
|
ул. Щегловская Засека – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Демидовский путепровод – ул. Советская –ул. Коминтерна
|
12
|
пос. Менделеевский – ул. Штыковая
|
4
|
пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – Красный Перекоп
|
6
|
пр-т Ленина – ул. Болдина – ул. Оружейная – ул. Агеева – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького
|
13
|
ст. Металлург – пос. Менделеевский
|
10
|
ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата –ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Агеева – ул. Оружейная – ул. Болдина – пр-т Ленина