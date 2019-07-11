На ул. Оборонной в Туле изменится схема движения общественного транспорта

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения капитального ремонта дорожного полотна на улице Оборонной ограничат движение:

Автомобильного транспорта:

с 22.00 3 июля до 22.00 21 июля на участке от ул. Советской до ул. Колетвинова,

с 22.00 21 июля до 0.00 5 августа на участке от ул. Колетвинова до ул. Л. Толстого,

Трамвайного транспорта с 3 июля по 5 августа, с 20.00 до 7.00.

Движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу

№ Наименование маршрута кол-во единиц Схема движения с 22.00 3 июля до 22.00 21 июля с 22.00 21 июля до 0.00 5 августа 5 Областной роддом – мкр. Левобережный 4 2-й проезд Гастелло – ул. Фучика – пр. М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Металлургов – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – ул. Рязанская – Восточный обвод – мкр. Левобережный 13 Московский вокзал – Городское кладбище №4 – ПАО «Тулачермет" 4 ул. Путейская – Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная - Новомосковское шоссе – ул. Пржевальского 13А Московский вокзал – пос. Петелино 3 ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – пос. Петелино 125 Тула – Прилепы 1 а/с Заречье – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул.Оборонная – Новомосковское шоссе – автодорога «Тула-Новомосковск» – Большая Еловая – Ильинка – Вечерняя заря – Барыково - Лутовиново – Фалдино – Кишкино – Прилепы с 3 июля по 5 августа, с 20.00 до 7.00 18 ул. Генерала Маргелова – Новомедвенский пр-д (Технопарк) 2 Щегловская засека – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – ул. Кауля 16 ул. Генерала Маргелова – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова – ул. Вильямса – ул. Майская – ул. Бондаренко – Новомедвенский пр-д

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по нерегулируемому тарифу

с 22.00 3 июля до 22.00 21 июля

№ Наименование маршрута Схема движения 50 ул. Седова – ул. Новомосковская ул. Седова – ул .Макаренко – ул. Болдина – ул. Мира –пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Колетвинова – ул. Оборонная – ул. Староникитская - ул. Кауля – ул. Новомосковская 52 Малые Гончары – пос. Петелино – пос. Сергиевский – д. Нижние Присады ул. М. Гончары – ул. Пузакова – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Колетвинова – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – а/д «Тула-Новомосковск» – Прилепы – ул. Центральная – ул. Главная – пос. Сергиевский – д. Нижние Присады 55 Ивановские дачи – 12-й проезд (Мясново) ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Николая Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Колетвинова – ул. Староникитская – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Дмитрия Ульянова – Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова 59 Алексинское шоссе – ул. Перекопская Алексинское шоссе – ул Максима Горького –ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Колетвинова – ул. Оборонная – ул. Некрасова – ул. Перекопская 70 Тула (Московский в-л) – Ильинка – д. Крутое ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Колетвинова – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – а/д «Тула-Новомосковск» – ул. Центральная (д. Ильинка) – д. Крутое

с 22.00 12 июля до 0.00 5 августа

№ Наименование маршрута Схема движения 50 ул. Седова –ул. Новомосковская ул. Седова – ул .Макаренко – ул. Болдина – ул. Мира – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – ул. Староникитская – ул. Кауля – ул. Новомосковская 52 Малые Гончары – пос. Петелино – пос. Сергиевский – д. Нижние Присады ул. М. Гончары – ул. Пузакова – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – (а/д «Тула-Новомосковск»-Прилепы-ул. Центральная) – ул. Главная – пос. Сергиевский – д. Нижние Присады 55 Ивановские дачи – 12-й проезд (Мясново) ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина –ул. Станиславского – ул. Николая Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Л. Толстого – ул. Староникитская – ул. Колетвинова – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Дмитрия Ульянова –Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова 59 Алексинское шоссе – ул. Перекопская Алексинское шоссе – ул. Максима Горького –ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – ул. Некрасова –ул. Перекопская. 70 Тула (Московский в-л) – Ильинка – д. Крутое ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова –ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – а/д «Тула-Новомосковск» – ул. Центральная (д. Ильинка) – д. Крутое

Трамваи

с 3 июля по 5 августа, с 20.00 до 7.00