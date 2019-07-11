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На ул. Оборонной в Туле изменится схема движения общественного транспорта
Фото: пресс-служба администрации Тулы

На ул. Оборонной в Туле изменится схема движения общественного транспорта

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения капитального ремонта дорожного полотна на улице Оборонной ограничат движение:

Автомобильного транспорта:

с 22.00 3 июля до 22.00 21 июля на участке от ул. Советской до ул. Колетвинова,

с 22.00 21 июля до 0.00 5 августа на участке от ул. Колетвинова до ул. Л. Толстого,

Трамвайного транспорта с 3 июля по 5 августа, с 20.00 до 7.00.

Движение городского пассажирского транспорта  будет осуществляться по  измененной схеме.

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу

Наименование маршрута

кол-во

единиц

Схема движения

с 22.00 3 июля до 22.00 21 июля

с 22.00 21 июля до 0.00 5 августа

5

Областной роддом – мкр. Левобережный

4

2-й проезд Гастелло – ул. Фучика – пр. М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Металлургов – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – ул. Рязанская – Восточный обвод – мкр. Левобережный

13

Московский вокзал – Городское кладбище №4  – ПАО «Тулачермет"

4

ул. Путейская – Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная - Новомосковское шоссе – ул. Пржевальского

13А

Московский вокзал – пос. Петелино

3

ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – пос. Петелино

125

Тула – Прилепы

1

а/с Заречье – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул.Оборонная – Новомосковское шоссе – автодорога «Тула-Новомосковск» – Большая  Еловая – Ильинка – Вечерняя заря – Барыково - Лутовиново – Фалдино – Кишкино – Прилепы

с 3 июля по 5 августа, с 20.00 до 7.00

18

ул. Генерала  Маргелова – Новомедвенский пр-д (Технопарк)

2

Щегловская засека – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – ул. Кауля

16

ул. Генерала Маргелова – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова – ул. Вильямса – ул. Майская – ул. Бондаренко – Новомедвенский пр-д

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по нерегулируемому тарифу

с 22.00 3 июля до 22.00 21 июля

Наименование маршрута

Схема движения

50

ул. Седова – ул. Новомосковская

ул. Седова – ул .Макаренко – ул. Болдина – ул. Мира –пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Колетвинова – ул. Оборонная – ул. Староникитская - ул. Кауля – ул. Новомосковская

52

Малые  Гончары – пос. Петелино – пос. Сергиевский – д. Нижние Присады

ул. М. Гончары – ул. Пузакова –   ул. Октябрьская –  ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Колетвинова – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – а/д «Тула-Новомосковск» – Прилепы – ул. Центральная – ул. Главная – пос. Сергиевский – д. Нижние Присады

55

Ивановские дачи – 12-й проезд (Мясново)

ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Николая Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Колетвинова – ул. Староникитская – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Дмитрия Ульянова – Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова

59

Алексинское шоссе – ул. Перекопская

Алексинское шоссе – ул Максима Горького –ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Колетвинова – ул. Оборонная – ул. Некрасова – ул. Перекопская

70

Тула (Московский в-л) – Ильинка – д. Крутое

ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Колетвинова – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – а/д «Тула-Новомосковск» – ул. Центральная (д. Ильинка) – д. Крутое

с 22.00 12 июля до 0.00 5 августа 

№ 

Наименование маршрута

Схема движения

50

ул. Седова –ул. Новомосковская

ул. Седова – ул .Макаренко – ул. Болдина – ул. Мира – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – ул. Староникитская – ул. Кауля – ул. Новомосковская

52

Малые  Гончары – пос. Петелино – пос. Сергиевский – д. Нижние Присады

ул. М. Гончары – ул. Пузакова – ул. Октябрьская –  ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова –  ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – (а/д «Тула-Новомосковск»-Прилепы-ул. Центральная) – ул. Главная – пос. Сергиевский – д. Нижние Присады

55

Ивановские дачи – 12-й проезд (Мясново)

ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина –ул. Станиславского – ул. Николая Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Л. Толстого – ул. Староникитская – ул. Колетвинова – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Дмитрия Ульянова –Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова

59

Алексинское шоссе – ул. Перекопская

Алексинское шоссе – ул. Максима Горького –ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – ул. Некрасова –ул. Перекопская.

70

Тула (Московский в-л) – Ильинка – д. Крутое

ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова –ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – а/д «Тула-Новомосковск» – ул. Центральная (д. Ильинка) – д. Крутое

Трамваи

с 3 июля по 5 августа, с 20.00 до 7.00

Наименование маршрута

кол-во единиц

Схема движения

 

11

Щегловская засека- Красный перекоп

2

ул. Щегловская Засека – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Демидовский путепровод – ул. Советская –ул. Коминтерна

12

пос. Менделеевский – ул. Штыковая

4

пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – Красный Перекоп

6

пр-т Ленина – ул. Болдина – ул. Оружейная – ул. Агеева – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького

13

ст. Металлург – пос. Менделеевский

10

ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата –ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Агеева – ул. Оружейная – ул. Болдина – пр-т Ленина

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:47 +1
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