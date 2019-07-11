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Где в Туле отключат свет 12 июля

Где в Туле отключат свет 12 июля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов электричество отключат по следующим адресам:

  • ул. Кауля, 19, 21, 78, 47, 45, 49, 51, 82, 76-102 (чётн.),
  • ул. Тимирязева, 89, 61,
  • ул. Лозинского (Дивизионная), 2-28 (чётн.), 1-35 (нечётн.),
  • ул. П. Алексеева, 39, 68-76 (чётн.), 55-а-69-а (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 77,
  • ул. Ленина, 21, 19,
  • ул. Ф. Энгельса, 14, 12,
  • ул. Демонстрации, 1,
  • ул. М. Смирнова, 103-а, 105, 107,
  • ул. Будённого, 79,
  • ул. Бандикова, 2-а, 4-а, 6-а, 8-а,
  • ул. Демьянова, 2-а,
  • ул. М. Смирнова, 115-а,
  • ул. Михеева, 4, 6, 8, 10, 10-а, 12, 14,
  • ул. Кирова, 124-156 (чётн.), 115, 121-131 (нечётн.),
  • ул. Декабристов, 55-75 (нечётн.), 82-108 (чётн.),
  • ул. Кирова, 142, 115, 117, 119, 150, 154, 156,
  • ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.),
  • ул. Декабристов, 54-76 (чётн.), 41-а-51 (нечётн.), 94,
  • ул. Марата, 156,
  • ул. Нормандии Неман, 20-36,
  • ул. Галкина, 276-288 (чётн.), 239-261 (нечётн.),
  • ул. Токарева, 37,
  • п. Михалково: ул. Карбышева, 1, 2,
  • ул. Окская,
  • ул. Сафонова, 44-64 (чётн.),
  • ул. Ярославского, 2-56 (чётн.), 17-83 (нечётн.),
  • ул. Аносова, 4, 6,
  • ул. Бардина, 1, 3,
  • ул. М. Мазая, 19,
  • ул. Приупская, 26, 27, 28, 14,
  • п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21-б, 27, 28, 30,
  • ул. Жуковского, 5-11,
  • ул. Никитина, 5-11, 15-37,
  • ул. Л. Толстого, 8, 10,
  • ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.),
  • ул. Чернышевского, 3-18,
  • ул. Белинского, 2-14 (чётн.),
  • п. Трудовой, 51, 85-98, 104, 105, 107-114.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:52 −1
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