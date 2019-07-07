В Туле масштабно отметили 80-летие Туламашзавода

Фото Алексея Пирязева.

С юбилеем сотрудников поздравил губернатор региона Алексей Дюмин. А еще в этот день машзаводовцев ждали награды от разных ведомств и большой концерт.

Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Тульского машиностроительного завода, состоялось 5 июля. На собрании, которое прошло во Дворце культуры машиностротелей, глава региона отметил, что Туламашзавод знаменит на весь мир как один из ведущих производителей военной и гражданской продукции. Инновационные решения и высокое качество изделий — визитная карточка предприятия. За прошедшие годы завод прошёл славный путь и преодолел немало трудностей.

У его истоков стояли прекрасные инженеры и конструкторы, талантливые руководители. Это первый директор завода — Борис Михайлович Пастухов, который организовал выпуск пулеметов, минометов, авиационных пушек и артиллерии для советской армии и тем самым внёс значимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Не менее важно отметить заслуги таких выдающихся организаторов оружейного производства, как Василий Владимирович Кудрявцев, Василий Иванович Улыбин, Вадим Сергеевич Усов. Завод вырастил много замечательных мастеров оружейного дела. Их заслуги перед страной отмечены государственными наградами и премиями, званиями «Герой Социалистического Труда» и «Заслуженный машиностроитель».

– Сегодня именно вы продолжаете славные традиции оружейников, — подчеркнул Алексей Дюмин. — Хочу поблагодарить нынешнего руководителя предприятия Евгения Анатольевича Дронова за эффективную работу и большой вклад в социально-экономическое развитие Тульской области. Сегодня, как и всегда, на предприятии активно внедряются новейшие технологии, многое делается для укрепления обороноспособности России. Вы на деле доказываете, что готовы браться за задачи любой сложности и с честью их выполнять.

– Без мощного производственного потенциала предприятия не был бы создан и поставлен на вооружение Российской Армии один из главных «брендов» тульской оборонки — высокоточный комплекс «Панцирь».

Вместе с тем Туламашзавод — одно из немногих предприятий в России, которое достигло по-настоящему высоких результатов в производстве гражданской продукции. Её доля составляет уже 35%.

Это и дизельные установки, и оборудование для нефтяной и газовой промышленности, и современные станки с ЧПУ, и многое другое. Туламашзавод — пример для других предприятий, которые стремятся увеличить долю гражданской продукции. Уверен, что впереди у вас — новые победы и опережающие время идеи.

Алексей Дюмин вручил Евгению Дронову благодарность Президента РФ Владимира Путина коллективу АО «АК «Туламашзавод».

Губернатор наградил орденом Александра Невского Владислава Боева, первого заместителя генерального директора – директора завода спецтехники. Орденом Почета награжден Александр Черкасов, заместитель генерального директора – технический директор. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены Сергей Казаков, заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности, Николай Михалев, главный бухгалтер, Наталья Мельникова, помощник генерального директора по правовой работе, начальник юридического отдела, Игорь Прокольчев, начальник отдела кадров и социального развития и многие другие.

Алексей Дюмин также вручил сотрудникам предприятия региональные награды.

Исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко зачитал поздравление от генерального директора корпорации Сергея Чемезова, в нем в частности говорится:

– Туламашзавод — одно из крупнейших предприятий российской оборонной промышленности, которое производит высокотехнологичную продукцию как военного, так и гражданского назначения. Убежден, что профессионализм и опыт работников предприятия будут и в дальнейшем способствовать его развитию и процветанию.

Игорь Панченко, член Совета Федерации от Тульской области:

– Искренне поздравляю вас с днем рождения и надеюсь, что столетний юбилей предприятия будем отмечать тем же составом и с теми же руководителями. Хочу пожелать вам стабильной работы предприятия, больших заказов, мудрого руководства, большой зарплаты, здоровья, счастья в семье и мирного неба.

Евгений Дронов поблагодарил всех, кто отметил работу Тульского машиностроительного завода:

– Но, наверное, больше всего нам приятно получить оценку людей, которые работают на предприятии, которые вложили в него душу, здоровье. Много таких, которые проработали на заводе больше 30, 40 и даже 50 лет. Наш успех — это их заслуга, тех, кто сегодня получил награды, это их труд. Они на деле сегодня доказывают возможности нашего предприятия. Низко кланяюсь тем, кто уже не работает на заводе, но регулярно его посещает и наблюдает за нами. Нам война не нужна, но «наш бронепоезд стоит на запасном пути» (Евгений Дронов процитировал строчку из «Песни о Каховке» Михаила Светлова. — Прим. авт.). И пусть об этом все знают!

Торжественное мероприятие завершилось концертом — для машзаводовцев выступила арт-группа «Сопрано Турецкого».

А чуть ранее торжественное собрание в честь юбилея прошло на площади завода — здесь также наградили лучших сотрудников. Туламашзавод работает по девизом: «Продолжаем славные традиции тульских мастеров». Освоение заводом производства гражданской продукции стало примером для других производств ОПК.

Послание полномочного представителя президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева огласил главный федеральный инспектор Тульской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Анатолий Симонов:

– Продолжая славные традиции тульских оружейников, сохраняя высочайший уровень инженерной мысли и технического исполнения, Туламашзавод занимает ведущие позиции среди ключевых центров ОПК РФ. Широкий спектр производств, развитая технологическая база, высокопрофессиональные инженерные и рабочие кадры обеспечивают востребованность и конкурентоспособность выпускаемой продукции. Многолетняя история предприятия является вдохновляющим примером для тех, кто готов трудиться на благо своей страны и ее обороноспособность. От всей души желаю вам, вашим близким крепкого здоровья, благополучия, жизненного оптимизма, успехов и новых достижений на благо России.

Первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев отметил:

– Хотелось бы пожелать, чтобы следующие 80 лет были такими же успешными, насыщенными и по-настоящему значимыми не только для нашего региона, но и для всей страны.

Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов:

– Мы гордимся коллективом Туламашзавода, который вписал в историю нашего края и России очень много победных фактов. Важно, что сегодня на этой площади очень много детей, — это говорит о том, что предприятие имеет великое будущее.

Завод – одно из тех достояний, которыми гордится наш удивительно интересный тульский край.

Желаю всем мирного неба, чтобы у вас был интерес к жизни, чтобы вы так же созидательно работали на то, чтобы Россия никогда ни перед кем не склонила голову. Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию сказал удивительную фразу: «Россия не свободной не может быть!» И вы, свободолюбивый народ, своим трудом говорит о том, что к России близки с мечом не подходи.

Сергей Алексеевич вручил Евгению Дронову памятный подарок от Тульской областной Думы — панно Тульской области, украшенное золотом.

Генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой Труда РФ Евгений Дронов:

– Завод — это существо одухотворенное, это живой организм. Завод — это прежде всего мы с вами. Винтики, благодаря которым предприятие работает бесперебойно, получает заслуженную славу, благодаря вам осваиваются новые изделия, выпускается новая гражданская продукция. Я хочу поклониться коллективу предприятия, сказать ему большое спасибо. Так держать! Мы не подведем!

Прямая речь





Валерий Викторович Забабурин, ведущий инженер-конструктор, на предприятии работает уже 35 лет.

– Меня всегда тянуло к железкам. Окончил механико-технологический факультет ТулГУ и – на завод. Я живу в Щекино, но все равно каждый день езжу на работу в Тулу, на родное предприятие. Меня полностью устраивает и работа, и коллектив. Молодежи на предприятии много, есть и очень хорошая, талантливая. Люблю свой завод, провожу здесь много времени и, как многие, могу сказать, что это мой второй дом. Я в семье один машиностроитель. Мне 67 лет, много моих друзей уходит на пенсию, но я пока не собираюсь на покой, планирую работать, пока будут силы и здоровье.

Владимир Афанасьевич Копанов, сотрудник технологического отдела:

– Я пришел на Тульский машиностроительный завод сразу после окончания политехнического института и уже 45-й год работаю здесь технологом. Причем распределяли меня на другое предприятие, но так распорядилась судьба — я женился и остался в Туле, на Туламашзаводе. Начинал с пушек, затем работал с установками, в том числе «Бахча» и «Панцирь», и сейчас продолжаю работать по специальности. Я всегда с большим удовольствием приходил и прихожу на завод. Наш коллектив очень сплоченный, как сдружились в поездках в колхоз, так и сейчас продолжаем традиции. Люблю свое предприятие за то, что и зарплата хорошая, и выпускаем нужную продукцию, перспективы есть и в оборонке, и в гражданской продукции. Технологии постоянно совершенствуются. И молодежь приходит, смена растет хорошая. Профессия машиностроителя стала очень популярной за последние 10 лет, и это здорово!

Елена Глебова, 20 лет на заводе, инженер по подготовке производства:

– У меня мама работала на этом заводе табельщиком, поэтому я решила продолжить династию, — перед глазами был положительный пример. У меня среднее техническое образование, я окончила Тульский государственный машиностроительный колледж им. Никиты Демидова. Работаю в кузнечном цеху. Здесь стабильно работать, нравится коллектив – он у нас замечательный, работа престижная и перспективная. На Туламашзаводе хорошо работать. То, что меня отметили и наградили, очень приятно.