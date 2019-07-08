В ДТП на трассе «Дон» пострадала женщина

Фото УГИБДД по Тульской области.

6 июля в 6.20 на 321-м километре автодороги «Дон» в Ефремове 35-летний водитель автомобиля Ford Kuga, по предварительной информации, не справился с управлением, врезался в металлическое бетонное ограждение, а затем в попутный Kia Sorento.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадала 34-летняя пассажирка «Форда». Женщина получила различные телесные повреждения.