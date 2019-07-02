В минздраве Тульской области изменился номер горячей линии

Теперь по вопросам здравоохранения в регионе звоните по телефону 8-800-44-44-003.

В министерстве здравоохранения Тульской области изменился номер телефона горячей линии — 8−800−44−44−003.

Время работы номера осталось прежним: понедельник — четверг с 9.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48.

Позвонив по этому номеру, граждане могут получить информацию по вопросам здравоохранения и оказанию медицинской помощи.