новости
новости
Регистрация
Как «Арсенал» готовится в Австрии к новому сезону: видео
Фото пресс-службы «Арсенала».

Как «Арсенал» готовится в Австрии к новому сезону: видео

Продолжаем пристально следить за новостями в стане оружейников.

Футболисты тульского «Арсенала» сейчас проводят сборы в Австрии в городке Кессен. В распоряжении главного тренера Игоря Черевченко находятся 24 футболиста, два из которых пока на просмотре. По сообщениям спортивных СМИ, это замбийцы Ламек Банда и Клингс Кангва (младший брат Эванса Кангва).

Клубная пресс-служба рассказывает болельщикам, в каких условиях команда готовится к новому сезону. Все подробности — на видео.

Напомним, австрийские сборы завершатся 7 июля. За это время «Арсенал» проведет еще два контрольных матча — 2 июля с «Пршибрам» (Чехия), а 6 июля — с «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).

Матч с чехами можно будет посмотреть в прямом эфире сегодня в 17.30. Ссылка на игру здесь.

Галерея
"Арсенал" в Австрии, Фото: 1
"Арсенал" в Австрии, Фото: 2
"Арсенал" в Австрии, Фото: 3
"Арсенал" в Австрии, Фото: 4
"Арсенал" в Австрии, Фото: 5
"Арсенал" в Австрии, Фото: 6
"Арсенал" в Австрии, Фото: 7
"Арсенал" в Австрии, Фото: 8
"Арсенал" в Австрии, Фото: 9
"Арсенал" в Австрии, Фото: 10
"Арсенал" в Австрии, Фото: 11
"Арсенал" в Австрии, Фото: 12
"Арсенал" в Австрии, Фото: 13
"Арсенал" в Австрии, Фото: 14
"Арсенал" в Австрии, Фото: 15
"Арсенал" в Австрии, Фото: 16
"Арсенал" в Австрии, Фото: 17
"Арсенал" в Австрии, Фото: 18
"Арсенал" в Австрии, Фото: 19
"Арсенал" в Австрии, Фото: 20
"Арсенал" в Австрии, Фото: 21
"Арсенал" в Австрии, Фото: 22
"Арсенал" в Австрии, Фото: 23
"Арсенал" в Австрии, Фото: 24
показать все фотографии
Сюжет: Арсенал
Тульский «Арсенал» победил австрийский «Ваккер» со счётом 3:1
Спорт
Тульский «Арсенал» победил австрийский «Ваккер» со счётом 3:1
30 июня, в 10:08, 15 1991 3
Кто отправился на сборы с тульским «Арсеналом» в Австрию
Спорт
Кто отправился на сборы с тульским «Арсеналом» в Австрию
28 июня, в 12:32, 18 2937 0
Миллиардер Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей
Спорт
Миллиардер Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей
28 июня, в 09:28, 56 2196 -1
«Арсенал» подписал контракт с уроженцем Тульской области
Спорт
«Арсенал» подписал контракт с уроженцем Тульской области
27 июня, в 22:49, 14 3350 2
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:11 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаАвстрия
Прочее
Арсеналсборы Арсенала

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как тулякам стать владельцем «недостроя»?
Как тулякам стать владельцем «недостроя»?
В минздраве Тульской области изменился номер горячей линии
В минздраве Тульской области изменился номер горячей линии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.