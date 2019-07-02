Как «Арсенал» готовится в Австрии к новому сезону: видео

Фото пресс-службы «Арсенала».

Футболисты тульского «Арсенала» сейчас проводят сборы в Австрии в городке Кессен. В распоряжении главного тренера Игоря Черевченко находятся 24 футболиста, два из которых пока на просмотре. По сообщениям спортивных СМИ, это замбийцы Ламек Банда и Клингс Кангва (младший брат Эванса Кангва).

Клубная пресс-служба рассказывает болельщикам, в каких условиях команда готовится к новому сезону. Все подробности — на видео.

Напомним, австрийские сборы завершатся 7 июля. За это время «Арсенал» проведет еще два контрольных матча — 2 июля с «Пршибрам» (Чехия), а 6 июля — с «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).