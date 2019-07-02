В Кимовске мужчина бессовестно переночевал в чужом доме

В Кимовске суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который обвинялся по ч. 1 ст. 139 (незаконное проникновение в жилище) УК РФ. Установлено , что 29 марта этого года ранее судимый Ш. решил переночевать в чужом доме и проник внутрь против воли хозяйки жилища.

«Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.