В Кимовске мужчина бессовестно переночевал в чужом доме
Злоумышленника приговорили к исправительным работам.
В Кимовске суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который обвинялся по ч. 1 ст. 139 (незаконное проникновение в жилище)
УК РФ. Установлено, что 29 марта этого года ранее судимый Ш. решил переночевать в чужом доме и проник внутрь против воли хозяйки жилища.
«Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
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