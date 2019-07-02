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В Левобережном обнаружена гигантская свалка строительного мусора: видео
Фото и видео Сергея Старикова

В Левобережном обнаружена гигантская свалка строительного мусора: видео

Многие владельцы квартир решили не вывозить оставшиеся после ремонта отходы на полигон, а оставить их у себя «на задворках».

В микрорайоне Левобережный многие владельцы новых квартир не стали утруждать себя расходами по вывозу мусора, оставшегося после ремонтных работ.

Мешки с осколками шлакобетонных блоков и кирпичей, упаковки от строительных материалов разбросаны в нескольких сотнях метров от новостроек.

Строительные отходы – типичная проблема для многих тульских новостроек. Региональный оператор ООО «Хартия» вывозит только коммунальные отходы. Мусор, оставшийся после строительства и ремонта, собственники должны утилизировать самостоятельно.

Редакция Myslo направит всю необходимую информацию в Минприроды и экологии Тульской области для проведения проверки.

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Свалка строительного мусора в Левобережном, Фото: 1
Свалка строительного мусора в Левобережном, Фото: 2
Свалка строительного мусора в Левобережном, Фото: 3
Свалка строительного мусора в Левобережном, Фото: 4
Свалка строительного мусора в Левобережном, Фото: 5
Свалка строительного мусора в Левобережном, Фото: 6
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:06 +4
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Место
ТулаЛевобережный

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