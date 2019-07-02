В Левобережном обнаружена гигантская свалка строительного мусора: видео

Фото и видео Сергея Старикова

Многие владельцы квартир решили не вывозить оставшиеся после ремонта отходы на полигон, а оставить их у себя «на задворках».

В микрорайоне Левобережный многие владельцы новых квартир не стали утруждать себя расходами по вывозу мусора, оставшегося после ремонтных работ.

Мешки с осколками шлакобетонных блоков и кирпичей, упаковки от строительных материалов разбросаны в нескольких сотнях метров от новостроек.

Строительные отходы – типичная проблема для многих тульских новостроек. Региональный оператор ООО «Хартия» вывозит только коммунальные отходы. Мусор, оставшийся после строительства и ремонта, собственники должны утилизировать самостоятельно.

Редакция Myslo направит всю необходимую информацию в Минприроды и экологии Тульской области для проведения проверки.