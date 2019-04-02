Рейд ГЖИ: В Туле проверят законность перепланировок квартир в новостройках

Фото Дмитрия Дзюбина

Жители новостройки жаловались на регионального оператора за переполненные контейнерные площадки, но оказалось, что и в их действиях можно найти нарушения.

Государственная жилищная инспекция Тульской области совместно с управлением по административно-техническому надзору Тулы и управляющими компаниями провела рейд по выявлению несанкционированных перепланировок в квартирах и свалок строительного мусора.

Местом проведения рейда стала новостройка – дом № 136 по пр. Ленина. Поводом же для проверок стали многочисленные жалобы жителей на перенакопление контейнерной площадки во дворе этого дома.

Но по мнению ГЖИ Тульской области, именно жители и спровоцировали это самое перенакопление, меняя планировку квартир и складируя мусор на контейнерной площадке.

Как пояснил руководитель региональной ГЖИ Леонид Ивченко, в обязанность регионального оператора (в Туле это «Хартия») входит вывоз только коммунальных отходов. Строительный же мусор к этому понятию не относится. Его должны жители вывозить на полигоны самостоятельно, либо привлекать профильные организации.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Тульской области Кирилл Сорокин:

Кирилл Сорокин – Недопустимо, чтобы от действий некоторых собственников квартир страдали все жильцы. Совместно с регоператорами было принято окончательное решение, что все отходы, которые складируются на контейнерной площадке, должны быть вывезены. Ну а затем региональные операторы будут проводить претензионную работу с образователями этих строительных отходов и управляющими компаниями.

Леонид Ивченко – Управляющая компания должна выявлять нарушителей. Во многих дворах сейчас установлены камеры видеонаблюдения, которые позволят установить нарушителя и привлечь его к ответственности, – заявил Леонид Ивченко.

Он отметил, что как правило складирование в огромных количествах мусора характерно именно для новостроек: жители, получая квартиры начинают обустраивать свое жилье, снося и переставляя стены.

А это делать без согласования с БТИ запрещено. Законность перепланировок и стала предметом рейда.

Леонид Ивченко также сообщил, что управляющим компаниям дано поручение о проведении разъяснительной работы с жильцами об их обязанности самостоятельно обеспечивать вывоз ликвидируемых при перепланировках квартир обломков стен и перегородок.

Сказать о каких-то итогах рейда пока нельзя, потому что определить визуально, есть ли нарушения или нет – невозможно. Для этого потребуется проверка документов.

как законно провести перепланировку

Куда обращаться?

главные управления администрации города Тулы по территориальным округам;

в МФЦ;

через сайт предоставления государственных услуг.

Сроки принятия решения в любой организации одинаковые.

Для того, чтобы перепланировка была законной, собственник должен:

подготовить проект перепланировки;

согласовать его с ГЖИ и получить разрешение на проведение работ;

получить акт, свидетельствующий о завершении процесса строительства;

подписать документ.

Самовольная перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 2500 рублей.