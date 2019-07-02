Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"
Тульский «Арсенал» вничью сыграл в Австрии с «Пршибрамом»
Матч получился динамичным и насыщенным, но вырваться вперёд ни одной из команд так и не удалось.
Тульские футболисты отыграли второй контрольный матч на сборах в австрийском Лиенце. Соперником «Арсенала» стал чешский клуб «Пршибрам».
«Арсенал» вышел на поле в следующем составе: Нигматуллин, Комбаров, Григалава, Беляев, Хагуш, Костадинов, Лесовой, Горбатенко, Ткачёв, Кангва, Банда.
Туляки атаковали довольно уверенно – в первом тайме несколько опасных атак у ворот чехов провели Банда, Горбатенко и Ткачёв, но забить им так и не удалось.
Во втором тайме Игорь Черевченко реализовал несколько замен – в игру вступили Денисов, Коне, Володько, Аджоев, Ивакин и Хлусевич. Вторая половина матча тоже прошла без голов – игра закончилась ничьёй.
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