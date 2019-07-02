Фото: vk.com/auto2la
На улице Кутузова в Туле Mazda сбила мотоциклиста
Пострадавший был доставлен в больницу с травмами.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, на пересечении улиц Кутузова и Бондаренко произошло ДТП с участием кроссовера Mazda CX-5 и мотоцикла.
Судя по расположению транспортных средств, мотоцикл двигался вниз по улице Кутузова, а автомобиль поворачивал налево, на улицу Бондаренко. Мотоциклиста доставили в больницу с различными травмами. Окончательную причину аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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