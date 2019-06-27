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Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills: как по-новому оценивают будущих строителей
Фото Алексея Пирязева.

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills: как по-новому оценивают будущих строителей

Учреждения среднего профессионального образования выходят на новый уровень итоговой аттестации, который максимально приближен к реальным условиям работы.

27 июня в Тульском колледже строительства и отраслевых технологий проходит демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы».

Новый формат – это большой шаг в оценке компетентности выпускников. Основной упор в демонстрационном экзамене делается на практику: ребятам необходимо собрать конструкцию из четырех стен, обшить ее листами сухой штукатурки и зашпаклевать их.

Вера Бутакова, эксперт WorldSkills Russia:

Вера Бутакова

– Условия строгие, почти как на ЕГЭ: никаких телефонов и калькуляторов у выпускников, запрещаются также разговоры между собой. За происходящим наблюдают шесть экспертов, они следят за соблюдением техники безопасности, а после экзамена оценивают результаты. Самый главный критерий – качество, работа должна соответствовать международным строительным стандартам.

В учреждениях среднего профессионального образования государственная итоговая аттестация и раньше всегда включала в себя практическую часть, но таких масштабных заданий как на демонстрационном экзамене не было.

Лев Ермаков, заместитель директора по учебно-производственной работе:

Лев Ермаков

– Задание на демонстрационном экзамене аналогично тому, что было на последнем национальном чемпионате WorldSkills Russia. Экзамен длится восемь часов: пять из них идут на сборку конструкции, три часа – на шпаклевание. Это очень жесткий тайминг для такого объема работы, но результат того стоит.

Во-первых, во время подготовки к нему студенты получают практические навыки, которые пригодятся им в работе. Во-вторых, по итогам демонстрационного экзамена студенты получат диплом о среднем профессиональном образовании и специальный Паспорт компетенций (Skills Passport). Их данные внесут в базу, доступную всем ведущим предприятиям-работодателям для поиска и подбора специалистов.

Организация и проведение подобных демонстрационных экзаменов – одно из основных направлений, реализуемых в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Для его проведения на территории региона в государственных учреждениях, реализующих программы среднего профессионального образования, аккредитованы 25 площадок. 

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева: 

Алевтина Шевелева

– Демонстрационный экзамен – это новая форма итоговой аттестации, так называемое ЕГЭ для среднего профессионального образования. Это открытая аттестация будущего специалиста в присутствии экзаменационной комиссии, преподавателей и работодателей. Ребята могут показать, на что они реально способны, в специально созданных для них производственных условиях.

По словам министра, в этом году первые в штатном режиме сдают демонстрационный экзамен 79 человек. Он проводится по четырем компетенциям - «Веб-дизайн и разработка», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Поварское дело». В режиме апробации по самым разным компетенциям его сдают 685 человек. 

Планируется, что в рамках нацпроекта «Образование» к 2024 году выпускники не менее 50% всех учреждений среднего профессионального образования Тульской области должны будут проходить государственную итоговую аттестацию в формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.

 

Нацпроект «Образование» призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 19:18 +1
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