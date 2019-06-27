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Житель Новомосковска пытался изнасиловать женщину на глазах у её ребёнка

Житель Новомосковска пытался изнасиловать женщину на глазах у её ребёнка

Злоумышленника задержали сотрудники вневедомственной охраны.

В Новомосковском городском суде в закрытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на изнасилование.

Судом установлено, что в апреле текущего года осужденный находился в городском сквере в состоянии алкогольного опьянения. Он со спины подошёл к потерпевшей, которая возвращалась домой со своим ребенком.

Повалив женщину на спину, злоумышленник попытался её изнасиловать. К счастью, поблизости оказались сотрудники вневедомственной охраны – услышав крики о помощи, они скрутили преступника. Суд приговорил мужчину к двум годам и восьми месяцам колонии общего режима.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:32 +2
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Тульская областьНовомосковск

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