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Жителей Заречья предупреждают о перебоях с водой
Фото из архива Myslo.

Жителей Заречья предупреждают о перебоях с водой

«Тулагорводоканал» будет готовить Обидимский водозабор к работе в зимних условиях.

3 июля с 8.00 по 4 июля до 8.00 в Зареченском районе Тулы ожидается пониженное давление воды. В поселке Рождественский, деревнях Рождественка, Ульяновка, Семёновка подача холодного водоснабжения на это время будет прекращена.

Как сообщает АО «Тулагорводоканал», это связано с профилактическими работами по подготовке к работе в зимних условиях Обидимского водозабора.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:40 0
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