Фото из архива Myslo.
Жителей Заречья предупреждают о перебоях с водой
«Тулагорводоканал» будет готовить Обидимский водозабор к работе в зимних условиях.
3 июля с 8.00 по 4 июля до 8.00 в Зареченском районе Тулы ожидается пониженное давление воды. В поселке Рождественский, деревнях Рождественка, Ульяновка, Семёновка подача холодного водоснабжения на это время будет прекращена.
Как сообщает АО «Тулагорводоканал», это связано с профилактическими работами по подготовке к работе в зимних условиях Обидимского водозабора.
По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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