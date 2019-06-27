Жителей Заречья предупреждают о перебоях с водой

Фото из архива Myslo.

«Тулагорводоканал» будет готовить Обидимский водозабор к работе в зимних условиях.

3 июля с 8.00 по 4 июля до 8.00 в Зареченском районе Тулы ожидается пониженное давление воды. В поселке Рождественский, деревнях Рождественка, Ульяновка, Семёновка подача холодного водоснабжения на это время будет прекращена.

Как сообщает АО «Тулагорводоканал», это связано с профилактическими работами по подготовке к работе в зимних условиях Обидимского водозабора.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.