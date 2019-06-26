Фото Елены Заикиной.
Факт загрязнения тульского ручья Рогожня проверят экологи и администрация
Проверку проведут в ближайшее время.
Как сообщили Myslo в администрации города, «информация по загрязнению ручья Рогожня принята к сведению администрацией Центрального округа. Совместно со специалистами министерства природных ресурсов и экологии Тульской области уже обследован участок ручья, начиная от ул. Водоохранной, а также взяты пробы воды. Завтра проверки продолжатся».
Напомним, сегодня читатели прислали в редакцию Myslo видео загрязненного ручья.
Myslo сообщил о проблеме в минэкологии региона.
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