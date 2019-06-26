Факт загрязнения тульского ручья Рогожня проверят экологи и администрация

Как сообщили Myslo в администрации города, «информация по загрязнению ручья Рогожня принята к сведению администрацией Центрального округа. Совместно со специалистами министерства природных ресурсов и экологии Тульской области уже обследован участок ручья, начиная от ул. Водоохранной, а также взяты пробы воды. Завтра проверки продолжатся».