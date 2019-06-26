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Факт загрязнения тульского ручья Рогожня проверят экологи и администрация
Фото Елены Заикиной.

Факт загрязнения тульского ручья Рогожня проверят экологи и администрация

Проверку проведут в ближайшее время.

Как сообщили Myslo в администрации города, «информация по загрязнению ручья Рогожня принята к сведению администрацией Центрального округа. Совместно со специалистами министерства природных ресурсов и экологии Тульской области уже обследован участок ручья, начиная от ул. Водоохранной, а также взяты пробы воды. Завтра проверки продолжатся».

Напомним, сегодня читатели прислали в редакцию Myslo видео загрязненного ручья.
 

Myslo сообщил о проблеме в минэкологии региона.

 

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