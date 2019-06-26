Фото из архива Myslo.
Метеопредупреждение: в Туле ожидается град и сильный ветер
На регион надвигается грозовой фронт.
По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 июня с 21.00 на территории региона ожидаются грозы, местами град, при грозе возможно усиление ветра до 20 м/с.
Непогода сохранится на сутки.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта:
- держаться в стороне от линий электропередачи и трансформаторных подстанций;
- если появились признаки приближения грозы, лучше переждать ее в помещении. Не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор и другие электробытовые приборы. Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону – даже разряженный, он является магнитом для молний. Лучше всего во время грозы его выключить;
- если гроза застала под открытым небом, например в лесу, необходимо укрыться на участке с низкой порослью. Нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов, тополей. Лучше находиться на расстоянии 30 метров от отдельного высокого дерева;
- во время грозы нельзя находиться на воде и у воды.
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