Метеопредупреждение: в Туле ожидается град и сильный ветер

Фото из архива Myslo.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 июня с 21.00 на территории региона ожидаются грозы, местами град, при грозе возможно усиление ветра до 20 м/с.

Непогода сохранится на сутки.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта: