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Тульский ручей Рогожня в районе Рязанки превратился в белую вонючую жижу: видео
Фото Елены Заикиной.

Тульский ручей Рогожня в районе Рязанки превратился в белую вонючую жижу: видео

Туляки бьют тревогу и просят компетентные органы разобраться в ситуации.

Читатели прислали в редакцию Myslo жутковатое видео. На записи запечатлен Рогожинский ручей в районе ул. Рязанской, который выглядит довольно страшно — вода в нем белесого мутного цвета.
 
- В наш ручей постоянно сливают всякий мусор! То он пенится, то появляются белые хлопья, теперь вот такое. Это примерно пару раз в неделю случается. Всё бы ничего, но ручей впадает в Упу, а потом в Оку, — говорит тулячка Елена Заикина.
 

Сегодня утром от ручья в районе улицы Рязанской действительно исходил мерзкий запах.

Местные жители уверены, что в ручей что-то регулярно сливают. 

К слову, вода в ручье в районе улицы Водоохранной чистая.

Смотрите карту:

Myslo сообщил о проблеме в минэкологии региона.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:34 +7
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