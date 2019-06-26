Тульский ручей Рогожня в районе Рязанки превратился в белую вонючую жижу: видео

Фото Елены Заикиной.

Читатели прислали в редакцию Myslo жутковатое видео. На записи запечатлен Рогожинский ручей в районе ул. Рязанской, который выглядит довольно страшно — вода в нем белесого мутного цвета.

- В наш ручей постоянно сливают всякий мусор! То он пенится, то появляются белые хлопья, теперь вот такое. Это примерно пару раз в неделю случается. Всё бы ничего, но ручей впадает в Упу, а потом в Оку, — говорит тулячка Елена Заикина.

Сегодня утром от ручья в районе улицы Рязанской действительно исходил мерзкий запах. Местные жители уверены, что в ручей что-то регулярно сливают. К слову, вода в ручье в районе улицы Водоохранной чистая. Смотрите карту:

Myslo сообщил о проблеме в минэкологии региона.