Фото Елены Заикиной.
Тульский ручей Рогожня в районе Рязанки превратился в белую вонючую жижу: видео
Туляки бьют тревогу и просят компетентные органы разобраться в ситуации.
Читатели прислали в редакцию Myslo жутковатое видео. На записи запечатлен Рогожинский ручей в районе ул. Рязанской, который выглядит довольно страшно — вода в нем белесого мутного цвета.
- В наш ручей постоянно сливают всякий мусор! То он пенится, то появляются белые хлопья, теперь вот такое. Это примерно пару раз в неделю случается. Всё бы ничего, но ручей впадает в Упу, а потом в Оку, — говорит тулячка Елена Заикина.
Сегодня утром от ручья в районе улицы Рязанской действительно исходил мерзкий запах.
Местные жители уверены, что в ручей что-то регулярно сливают.
К слову, вода в ручье в районе улицы Водоохранной чистая.
Смотрите карту:
Myslo сообщил о проблеме в минэкологии региона.
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