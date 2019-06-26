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В Туле проходит фотоконкурс «Я люблю пряник!»

В Туле проходит фотоконкурс «Я люблю пряник!»

Он проводится в рамках IV межрегионального фестиваля «День пряника».

В этом году конкурс проводится по четырем номинациям:

  • «В пряничном городе» (фотографии мест, связанных с пряниками, — музеи, памятники и др.),
  • «Пряничное детство» (детские фотографии с пряниками),
  • «Пряничная композиция» (постановочные фотографии с пряниками),
  • «Самый лучший день» (фото с предыдущих фестивалей).

Работы принимаются до 7 июля.

С 8 по 21 июля будет организовано зрительское голосование в номинации «Приз зрительских симпатий». Среди участников до 14 лет жюри выберет претендента на приз «Лучший юный фотограф».

От каждого участника принимается не более пяти работ, ранее не занимавших призовых мест в других фотоконкурсах.

Победитель в каждой номинации получает сладкий приз и диплом лауреата.

Заявки на участие можно прислать на электронную почту festproekt@tularegion.org с пометкой «На фотоконкурс» или в официальную группу «Фестиваль «День пряника – 2019».

Укажите в заявке название работы, номинацию, фамилию, имя и отчество автора, телефон для связи.
 

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