В Туле проходит фотоконкурс «Я люблю пряник!»
Он проводится в рамках IV межрегионального фестиваля «День пряника».
В этом году конкурс проводится по четырем номинациям:
- «В пряничном городе» (фотографии мест, связанных с пряниками, — музеи, памятники и др.),
- «Пряничное детство» (детские фотографии с пряниками),
- «Пряничная композиция» (постановочные фотографии с пряниками),
- «Самый лучший день» (фото с предыдущих фестивалей).
Работы принимаются до 7 июля.
С 8 по 21 июля будет организовано зрительское голосование в номинации «Приз зрительских симпатий». Среди участников до 14 лет жюри выберет претендента на приз «Лучший юный фотограф».
От каждого участника принимается не более пяти работ, ранее не занимавших призовых мест в других фотоконкурсах.
Победитель в каждой номинации получает сладкий приз и диплом лауреата.
Заявки на участие можно прислать на электронную почту festproekt@tularegion.org с пометкой «На фотоконкурс» или в официальную группу «Фестиваль «День пряника – 2019».
Укажите в заявке название работы, номинацию, фамилию, имя и отчество автора, телефон для связи.