В Тульской области пропали двое подростков

В Тульской области разыскивают 14-летних подростков — Екатерину Сапронову и Максима Шепелева, которые пропали в Щёкино 25 июня. Как стало известно Myslo, они учатся в разных школах, живут на разных улицах. Но заявление о пропаже от их родителей поступило в полицию почти одновременно.

Есть основания предполагать, что пропавшие подростки находятся вместе.

Екатерина была одета в зеленые штаны, серую футболку в полоску, бордовые кеды и синюю кофту с длинным рукавом.

Максим был одет в футболку пастельных тонов, серые спортивные штаны, темно-зеленые кроссовки, с собой взял рюкзак темно-серого цвета.

Если вы знаете местонахождение указанных подростков, сообщите по телефонам 8 (919) 070−68−60, 8 (995) 442−51−00 или 02, 102.