новости
новости
Регистрация
В Тульской области пропали двое подростков

В Тульской области пропали двое подростков

Предположительно, 14-летние парень и девушка находятся вместе.

В Тульской области разыскивают 14-летних подростков — Екатерину Сапронову и Максима Шепелева, которые пропали в Щёкино 25 июня. Как стало известно Myslo, они учатся в разных школах, живут на разных улицах. Но заявление о пропаже от их родителей поступило в полицию почти одновременно.

Есть основания предполагать, что пропавшие подростки находятся вместе.

Екатерина была одета в зеленые штаны, серую футболку в полоску, бордовые кеды и синюю кофту с длинным рукавом.

Максим был одет в футболку пастельных тонов, серые спортивные штаны, темно-зеленые кроссовки, с собой взял рюкзак темно-серого цвета.

Если вы знаете местонахождение указанных подростков, сообщите по телефонам 8 (919) 070−68−60, 8 (995) 442−51−00 или 02, 102.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:02 +7
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьЩекино
Прочее
поиск подростковпропали подростки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Метеопредупреждение: в Туле ожидается град и сильный ветер
Метеопредупреждение: в Туле ожидается град и сильный ветер
На Косой Горе началась совсем новая жизнь
На Косой Горе началась совсем новая жизнь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.