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День молодежи в Туле: концерт Мари Краймбрери, тренировки и кино под открытым небом
Фото: vk.com/mari_kraimbrery.

День молодежи в Туле: концерт Мари Краймбрери, тренировки и кино под открытым небом

Не пропустите, будет здорово!

27 июня в Туле состоится открытие молодежного пространства «Газон». Всех желающих ждут в 16.00 на Казанской набережной.

Публикуем программу мероприятий:

Спортивная зона:

  • 16.00 — 21.00 фитнес-марафон.


Зона игротеки:

  • 16.00 — 21.00 — большие напольные игры (дженга, шашки, танграм, игра «Змейки и лестницы», классики) и настольные игры,
  • 16.00 — 17.00 — анимационная программа для детей на детской площадке.

Зона туризма:

  • 16.00 — 21.00 — «Веревочный парк»: параллельные перила, навесная переправа. Мастер-класс по вязанию узлов и установке палатки.

Экскурсии:

  • 16.00 — 21.00 — фото-тест у сцены,
  • 16.00 — 18.00 — экскурсия «История Тулы в 5 веках»,
  • 18.00 — 20.00 — экскурсия «Арсенал и щит России»,
  • 20.00 — 22.00 — экскурсия «Тула мистическая».

Зона неформального образования:

  • 16.30 — 18.00 — «Языковая среда на «Газоне»: презентация лингвистических школ и языков,
  • 18.00 — 19.00 — мастер-класс «Секрет успеха» от Сергея Хомякова, учредителя Хомсбокса, в рамках проекта TOP-PEOPLE,
  • 19.30 — 21.00 — мeet up «Молодежь у руля» (неформальная встреча с молодежью для живого обсуждения и обмена идеями).

Концертная программа — 16.00 − 22.00:

  • лауреаты и победители фестиваля студенческого творчества «Тульская студенческая весна»,
  • музыкальный театр GORIZONT INTERTAINMENT,
  • группа Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского Diggers Band,
  • Федерация чирлидинга Тульской области,
  • коллектив эстрадного и народного танца «Калинка»,
  • танцевальный дом «BM1»,
  • dance-show INSIDE,
  • танцевальный коллектив Just in time,
  • EXTRA DANCE studio,
  • танцевальный коллектив STARS,
  • группа KRAVA,
  • тульская группа «Студия Союз творческих»,
  • участница телепроекта «Новая звезда» Эвелина Митяева.

Хедлайнер фестиваля — популярная певица Мари Краймбрери. Она выступит в 21.00.

Завершит день кино под открытым небом в 22.00.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:28 +2
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