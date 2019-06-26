Фото: vk.com/mari_kraimbrery.
День молодежи в Туле: концерт Мари Краймбрери, тренировки и кино под открытым небом
Не пропустите, будет здорово!
27 июня в Туле состоится открытие молодежного пространства «Газон». Всех желающих ждут в 16.00 на Казанской набережной.
Публикуем программу мероприятий:
Спортивная зона:
- 16.00 — 21.00 фитнес-марафон.
Зона игротеки:
- 16.00 — 21.00 — большие напольные игры (дженга, шашки, танграм, игра «Змейки и лестницы», классики) и настольные игры,
- 16.00 — 17.00 — анимационная программа для детей на детской площадке.
Зона туризма:
- 16.00 — 21.00 — «Веревочный парк»: параллельные перила, навесная переправа. Мастер-класс по вязанию узлов и установке палатки.
Экскурсии:
- 16.00 — 21.00 — фото-тест у сцены,
- 16.00 — 18.00 — экскурсия «История Тулы в 5 веках»,
- 18.00 — 20.00 — экскурсия «Арсенал и щит России»,
- 20.00 — 22.00 — экскурсия «Тула мистическая».
Зона неформального образования:
- 16.30 — 18.00 — «Языковая среда на «Газоне»: презентация лингвистических школ и языков,
- 18.00 — 19.00 — мастер-класс «Секрет успеха» от Сергея Хомякова, учредителя Хомсбокса, в рамках проекта TOP-PEOPLE,
- 19.30 — 21.00 — мeet up «Молодежь у руля» (неформальная встреча с молодежью для живого обсуждения и обмена идеями).
Концертная программа — 16.00 − 22.00:
- лауреаты и победители фестиваля студенческого творчества «Тульская студенческая весна»,
- музыкальный театр GORIZONT INTERTAINMENT,
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группа Тульского колледжа искусств им.
А. С. ДаргомыжскогоDiggers Band,
- Федерация чирлидинга Тульской области,
- коллектив эстрадного и народного танца «Калинка»,
- танцевальный дом «BM1»,
- dance-show INSIDE,
- танцевальный коллектив Just in time,
- EXTRA DANCE studio,
- танцевальный коллектив STARS,
- группа KRAVA,
- тульская группа «Студия Союз творческих»,
- участница телепроекта «Новая звезда» Эвелина Митяева.
Хедлайнер фестиваля — популярная певица Мари Краймбрери. Она выступит в 21.00.
Завершит день кино под открытым небом в 22.00.
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