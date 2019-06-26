День молодежи в Туле: концерт Мари Краймбрери, тренировки и кино под открытым небом

Фото: vk.com/mari_kraimbrery.

Не пропустите, будет здорово!

27 июня в Туле состоится открытие молодежного пространства «Газон». Всех желающих ждут в 16.00 на Казанской набережной.

Публикуем программу мероприятий:

Спортивная зона:

16.00 — 21.00 фитнес-марафон.



Зона игротеки:

16.00 — 21.00 — большие напольные игры (дженга, шашки, танграм, игра «Змейки и лестницы», классики) и настольные игры,

16.00 — 17.00 — анимационная программа для детей на детской площадке.

Зона туризма:

16.00 — 21.00 — «Веревочный парк»: параллельные перила, навесная переправа. Мастер-класс по вязанию узлов и установке палатки.

Экскурсии:

16.00 — 21.00 — фото-тест у сцены,

16.00 — 18.00 — экскурсия «История Тулы в 5 веках»,

18.00 — 20.00 — экскурсия «Арсенал и щит России»,

20.00 — 22.00 — экскурсия «Тула мистическая».

Зона неформального образования:

16.30 — 18.00 — «Языковая среда на «Газоне»: презентация лингвистических школ и языков,

18.00 — 19.00 — мастер-класс «Секрет успеха» от Сергея Хомякова, учредителя Хомсбокса, в рамках проекта TOP-PEOPLE,

19.30 — 21.00 — мeet up «Молодежь у руля» (неформальная встреча с молодежью для живого обсуждения и обмена идеями).

Концертная программа — 16.00 − 22.00:

лауреаты и победители фестиваля студенческого творчества «Тульская студенческая весна»,

музыкальный театр GORIZONT INTERTAINMENT,

группа Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского Diggers Band,

Diggers Band, Федерация чирлидинга Тульской области,

коллектив эстрадного и народного танца «Калинка»,

танцевальный дом «BM1»,

dance-show INSIDE,

танцевальный коллектив Just in time,

EXTRA DANCE studio,

танцевальный коллектив STARS,

группа KRAVA,

тульская группа «Студия Союз творческих»,

участница телепроекта «Новая звезда» Эвелина Митяева.

Хедлайнер фестиваля — популярная певица Мари Краймбрери. Она выступит в 21.00.

Завершит день кино под открытым небом в 22.00.