новости
новости
Регистрация
В Туле появится спортзал для подготовки к гонкам с препятствиями

В Туле появится спортзал для подготовки к гонкам с препятствиями

Занятия будут бесплатные.

В Туле в начале июля откроется спортивный зал для подготовки к гонкам с препятствиями (OCR). Такой вид спорта в последнее время набирает всё больше популярности по всей России. Так, например, уже несколько лет во многих городах, в том числе и в Туле, проходит спортивно-массовое мероприятие «Гонка Героев» — соревнования, где участники преодолевают десятикилометровую трассу с препятствиями.

Фан-клуб ПФК «Арсенал» при поддержке министерства молодежной политики Тульской области готовит спортзал к открытию. Все желающие смогут посетить бесплатные тренировки.

Спортивный зал появится в Заречье на ул. Октябрьской, 18-а. О его открытии будет сообщено дополнительно.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:23 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
бесплатные тренировкигонка с препятствиями

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле загорелась крыша 9-этажного дома
В Туле загорелась крыша 9-этажного дома
День молодежи в Туле: концерт Мари Краймбрери, тренировки и кино под открытым небом
День молодежи в Туле: концерт Мари Краймбрери, тренировки и кино под открытым небом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.