В Туле появится спортзал для подготовки к гонкам с препятствиями

В Туле в начале июля откроется спортивный зал для подготовки к гонкам с препятствиями (OCR). Такой вид спорта в последнее время набирает всё больше популярности по всей России. Так, например, уже несколько лет во многих городах, в том числе и в Туле, проходит спортивно-массовое мероприятие «Гонка Героев» — соревнования, где участники преодолевают десятикилометровую трассу с препятствиями.

Фан-клуб ПФК «Арсенал» при поддержке министерства молодежной политики Тульской области готовит спортзал к открытию. Все желающие смогут посетить бесплатные тренировки.

Спортивный зал появится в Заречье на ул. Октябрьской, 18-а. О его открытии будет сообщено дополнительно.