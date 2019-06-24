Тульский школьник набрал 400 баллов по ЕГЭ

Фото Рособрнадзора. Даниил Дрябин на фото крайний слева.

Выпускник тульского лицея № 2 имени Слободского Даниил Дрябин набрал 400 баллов по ЕГЭ. В этом году такого результата по стране достигли только два школьника.

Туляк набрал высшие баллы по четырем экзаменам: по профильной математике, русскому языку, физике и информатике.

Даниил стал участником пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». По словам молодого человека, вопросы на ЕГЭ были ожидаемые, а его результат не нужно считать чем-то сверхъестественным. Даниил уверен, что самое важное – это иметь базу по предметам.

– Я учился в физико-математическом классе, у меня была хорошая база по предметам: физике, математике и информатике. Конечно, многое решают самостоятельные работы, — приводит слова Даниила РИА « Новости ».

Выпускник отметил, что окончательного решения о том, куда будет поступать, пока не принял, но рассматривает Московский физико-технический институт и мехмат МГУ.