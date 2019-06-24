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Тульский школьник набрал 400 баллов по ЕГЭ
Фото Рособрнадзора. Даниил Дрябин на фото крайний слева.

Тульский школьник набрал 400 баллов по ЕГЭ

Даниил Дрябин набрал высшие баллы по профильной математике, русскому языку, физике и информатике.

Выпускник тульского лицея № 2 имени Слободского Даниил Дрябин набрал 400 баллов по ЕГЭ. В этом году такого результата по стране достигли только два школьника.

Туляк набрал высшие баллы по четырем экзаменам: по профильной математике, русскому языку, физике и информатике.

Даниил стал участником пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». По словам молодого человека, вопросы на ЕГЭ были ожидаемые, а его результат не нужно считать чем-то сверхъестественным. Даниил уверен, что самое важное – это иметь базу по предметам.

 
– Я учился в физико-математическом классе, у меня была хорошая база по предметам: физике, математике и информатике. Конечно, многое решают самостоятельные работы, — приводит слова Даниила РИА «Новости».
 
Выпускник отметил, что окончательного решения о том, куда будет поступать, пока не принял, но рассматривает Московский физико-технический институт и мехмат МГУ.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:43 +23
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