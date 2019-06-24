Как найти на сайте администрации Тулы голосование за проект благоустройства проспекта Ленина

19 июня состоялось общественное обсуждение проектов благоустройства бывшей «аллеи фонтанов». Об этом Myslo написал здесь.

Первый замглавы администрации Тулы Владислав Галкин предложил организовать голосование за эти две концепции благоустройства на сайте администрации – с 21 июня в течение двух недель.

Хотите проголосовать? Не надейтесь, легко найти это самое голосование на сайте администрации не получится. Его «закопали» довольно глубоко. Но, наверное, не специально, чтобы туляки не нашли, а просто потому, что так получилось.

Итак, чтобы найти уведомление о голосовании, следуйте нашей инструкции.

1. Заходим на сайт администрации Тулы и выбираем следующие закладки:

2. Жмем на закладку Управление по благоустройству и в конце страницы выбираем позицию ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

3. И вот оно, голосование!

Голосование, как гласит пояснительный текст, проводится «в целях вовлечения жителей города в национальный проект «Жилье и городская среда». И проводится в виде «электронного голосования по благоустройству общественного пространства, расположенного по проспекту Ленина (четная сторона), ограниченного улицами Первомайская и Жаворонкова в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».

Правда, как такового электронного голосования нет – у туляков есть возможность только написать электронное письмо Татьяне Кожуховой, замначальника управления благоустройства, с одной из фраз:

«за концепцию №1»

или «за концепцию №2»

Напомним, жители Тулы, участвовавшие в обсуждении проектов, предлагали сначала доработать проекты по замечаниям экспертов и туляков, а уж потом выставлять их на голосование.

Поэтому мы решили запустить свое голосование. Оно, может, ни на что не повлияет, но реальную картину мы сможем увидеть прямо здесь, на Myslo.