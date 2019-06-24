новости
новости
Регистрация
Как найти на сайте администрации Тулы голосование за проект благоустройства проспекта Ленина

Как найти на сайте администрации Тулы голосование за проект благоустройства проспекта Ленина

Краткая инструкция для неравнодушных туляков.

19 июня состоялось общественное обсуждение проектов благоустройства бывшей «аллеи фонтанов». Об этом Myslo написал здесь.

Первый замглавы администрации Тулы Владислав Галкин предложил организовать голосование за эти две концепции благоустройства на сайте администрации – с 21 июня в течение двух недель.

Хотите проголосовать? Не надейтесь, легко найти это самое голосование на сайте администрации не получится. Его «закопали» довольно глубоко. Но, наверное, не специально, чтобы туляки не нашли, а просто потому, что так получилось.

Итак, чтобы найти уведомление о голосовании, следуйте нашей инструкции.

1. Заходим на сайт администрации Тулы и выбираем следующие закладки:

 

 

2. Жмем на закладку Управление по благоустройству и в конце страницы выбираем позицию ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

 

 

3. И вот оно, голосование!

Голосование, как гласит пояснительный текст, проводится «в целях вовлечения жителей города в национальный проект «Жилье и городская среда». И проводится в виде «электронного голосования по благоустройству общественного пространства, расположенного по проспекту Ленина (четная сторона), ограниченного улицами Первомайская и Жаворонкова в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».

Правда, как такового электронного голосования нет – у  туляков есть возможность только написать электронное письмо Татьяне Кожуховой, замначальника управления благоустройства, с одной из фраз:

«за концепцию №1»

Галерея
концепт №1, Фото: 1
концепт №1, Фото: 2
концепт №1, Фото: 3
концепт №1, Фото: 4
концепт №1, Фото: 5
показать все фотографии

или «за концепцию №2»

Галерея
концепт №1, Фото: 1
концепт №1, Фото: 2
концепт №1, Фото: 3
концепт №1, Фото: 4
концепт №1, Фото: 5
концепт №1, Фото: 6
концепт №1, Фото: 7
показать все фотографии

Напомним, жители Тулы, участвовавшие в обсуждении проектов, предлагали сначала доработать проекты по замечаниям экспертов и туляков, а уж потом выставлять их на голосование.

Поэтому мы решили запустить свое голосование. Оно, может, ни на что не повлияет, но реальную картину мы сможем увидеть прямо здесь, на Myslo.

Опрос

Благоустройство аллеи фонтанов: выберите свой вариант

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 17:01 +7
Другие статьи по темам
Событие
благоустройство аллеи фонтановформирование современной городской среды
Люди
Владислав Галкин
Место
Тулапроспект Ленина

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жить в Туле, работать в США. Объявлен набор в международную Компьютерную академию
Жить в Туле, работать в США. Объявлен набор в международную Компьютерную академию
Тульский школьник набрал 400 баллов по ЕГЭ
Тульский школьник набрал 400 баллов по ЕГЭ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.