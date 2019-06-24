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Ремонт 23-х км трассы «Калуга – Рязань» в Тульской области завершат осенью 2020 года
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор Москва-Харьков

Ремонт 23-х км трассы «Калуга – Рязань» в Тульской области завершат осенью 2020 года

Подрядчик приступил к работам в июне этого года.

В июне этого года начался капитальный ремонт участка федеральной трассы Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» на территории Ленинского и Веневского района Тульской области. Со 130-го по 153-й км запланированы работы по усилению и уширению дорожной одежды, постройка новых и ремонт старых водопропускных труб.
В качестве компенсационных посадок в полосе отвода планируется высадить 132 дерева.
Кроме того, будет организован отвод воды с проезжей части, установлены новые дорожные знаки, пластиковые сигнальные столбики и металлическое барьерное ограждение, а на проезжую часть нанесут горизонтальную разметку.
 

«Участок капитального ремонта автодороги проходит через села Волынцево, Богоявленка, деревни Анишино, Дедиловские Выселки, а также поселок Засечный, поэтому в целях обеспечения безопасности местных жителей устроят остановочные полосы, искусственное электроосвещение, автобусные остановки, пешеходные дорожки и мостики, лестничные сходы», — сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Харьков.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:00 +4
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