Ремонт 23-х км трассы «Калуга – Рязань» в Тульской области завершат осенью 2020 года

Фото пресс-службы ФКУ Упрдор Москва-Харьков

Подрядчик приступил к работам в июне этого года.

В июне этого года начался капитальный ремонт участка федеральной трассы Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» на территории Ленинского и Веневского района Тульской области. Со 130-го по 153-й км запланированы работы по усилению и уширению дорожной одежды, постройка новых и ремонт старых водопропускных труб.

В качестве компенсационных посадок в полосе отвода планируется высадить 132 дерева.

Кроме того, будет организован отвод воды с проезжей части, установлены новые дорожные знаки, пластиковые сигнальные столбики и металлическое барьерное ограждение, а на проезжую часть нанесут горизонтальную разметку.

«Участок капитального ремонта автодороги проходит через села Волынцево, Богоявленка, деревни Анишино, Дедиловские Выселки, а также поселок Засечный, поэтому в целях обеспечения безопасности местных жителей устроят остановочные полосы, искусственное электроосвещение, автобусные остановки, пешеходные дорожки и мостики, лестничные сходы», — сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Харьков.