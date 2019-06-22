В Центральном парке Тулы прошла акция «Свеча памяти»: фоторепортаж

Фото: tula.er.ru

Она состоялась по инициативе тульского крыла «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке областного министерства молодежной политики и администрации города.

У главной эстрады ЦПКиО собрались ветераны и общественники, представители молодежных объединений и патриотических организаций, представители депутатского корпуса и органов исполнительной власти, ОНФ, силовых структур, жители города-героя разных возрастов. Многие пришли поклониться памяти героев вместе со своими семьями, с детьми. Центральный парк посетили депутат Госдумы Владимир Афонский, мэр Тулы Юрий Цкипури, руководитель регионального исполкома «Единой России» Елена Тимохина.

Акция началась с выступления кавер-группы «Jazzophrenia», исполнившей вокально-поэтическую композицию на стихи военных лет.

К собравшимся обратилась заместитель председателя Правительства Тульской области Оксана Осташко:

– 22 июня 1941 года навсегда вошло в историю нашего Отечества, с этого дня начались страшные испытания, которые коснулись каждой семьи. Мы обязаны миру тем, кто встал против надвигающейся на страну угрозы огромным фронтом. У нас есть самое главное – память, гордость и уверенность в том, что мы будем передавать историческую правду нашим детям. Мы не устанем говорить слова благодарности людям, отстоявшим нашу Родину, нашу свободную страну. Мы будем вечно помнить этот подвиг.

От лица солдат войны перед земляками выступил участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Тулы Михаил Свинтицкий. Он ушёл на фронт в 1942 году 17-летним пареньком, был командиром танка, перенёс два ранения. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, многочисленными медалями.

– Война явилась для народа великим испытанием, знаю о нем не понаслышке, – сказал фронтовик. – И мы, ветераны, должны рассказывать эту правду младшим поколениям.

– Наш долг – передать своим детям и внукам память, поведать о событиях Великой Отечественной, о тех нечеловеческих, тяжелейших условиях, в которых отцы и деды защищали Родину, воевали, растили хлеб, трудились на производствах, – отметил депутат Тульской областной Думы, председатель регионального общественного совета проекта «Единой России» «Историческая память» Алексей Альховик. – Мы должны быть достойны подвига героев и верны их памяти.

Общественный помощник главы администрации города-героя Тула, главный врач городской больницы имени Д. Я. Ваныкина Ирина Рублевская поделилась историей своей семьи: бабушка и дедушка воевали в одном минометно-артиллеристском батальоне и вернулись живыми.

Ирина Витальевна также рассказала о подвиге врачей и медицинского персонала Ваныкинской больницы, спасавших жизни людей под бомбежками, делавших сложнейшие операции при тусклом свете «керосинки».

– Мы помним. Мы никогда не забудем подвиг, который был совершен ради будущего, – подчеркнула Ирина Рублевская.

– В Тульской области, как и по всей стране, «Молодая Гвардия Единой России» уже больше 10 лет организует проведение акции «Свеча памяти». С каждым годом она объединяет людей разных возрастов, неравнодушных жителей, патриотов, для которых дань памяти героям Великой Отечественной войны – священный долг, – отметил руководитель тульского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Никита Бурвиков.

Выступая перед участниками акции, координатор гражданской инициативы «Бессмертный полк» в Тульской области, член Общественной палаты региона Елена Гребнева произнесла строки Роберта Рождественского из поэмы «Реквием«: «Вспомним всех поименно, горем вспомним своим… Это нужно – не мертвым! Это надо – живым!».

Акция «Свеча памяти» в Тульской области проводится уже больше десяти лет. Она объединяет людей разных возрастов, неравнодушных жителей, патриотов, для которых дань памяти героям Великой Отечественной войны – священный долг. В память о павших в борьбе против фашизма была объявлена минута молчания. Затем участники акции установили зажженные свечи – горящими лампадами перед монументом «Бессмертного полка было выложено слово «Память».