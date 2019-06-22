Туляк пытался украсть шашлык из супермаркета

Тульские полицейские выясняют обстоятельства происшествия в Советском округе. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, накануне вечером посетитель супермаркета взял с прилавка ведро с шашлыком и попытался скрыться, не оплатив товар.

Мужчину задержали работники торговой точки и вызвали полицейских. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для разбирательства – им оказался 20-летний неработающий ранее судимый мужчина. Задержанный признался в содеянном. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.