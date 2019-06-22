Алексей Дюмин обратился к тулякам в связи с Днем памяти и скорби

В субботу, 22 июня, в Тульской области пройдут памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В связи с памятной датой губернатор Алексей Дюмин обратился к ветеранам Великой Отечественной войны и жителям региона:

«22 июня 1941 года – день, когда история Отечества начала отсчет беспримерного четырехлетнего испытания мужества и стойкости нашего народа.

Великая Отечественная война коснулась каждого, забрала миллионы жизней, принесла боль и беду в наши семьи. Более 180 тысяч уроженцев тульской земли не вернулись с полей сражений. Благодаря их доблести и небывалой отваге мы живем сегодня в свободной России.

В День памяти и скорби, мы отдаём дань уважения всем, кто до последнего вздоха защищал Родину, склоняем головы перед памятью павших. Она всегда будет жить в наших сердцах. Низкий поклон героям-победителям».