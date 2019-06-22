Тула присоединилась к общероссийской акции «Горсть Памяти»

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Мероприятие прошло в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы.

В Туле в рамках акции «Горсть Памяти» состоялись торжественные мероприятия на Всехсвятском и Спасском кладбищах. Акция, инициированная Министерством обороны, прошла в разных городах России в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В тульском мероприятии приняли участие министр молодежной политики региона Алексей Давлетшин, военнослужащие и ветераны Вооружённых Сил, представители патриотических молодежных объединений, юнармейцы и сотрудники городской администрации.

В торжественной обстановке забор земли в специальные контейнеры – «солдатские кисеты» – осуществили единовременно по всей стране в 12.00. Контейнеры размесят в гильзах артиллерийских снарядов в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации в парке «Патриот».

В Туле 46 воинских захоронений. На территории Всехсвятского кладбища находятся 13 захоронений, в которых покоится прах 4735 воинов.