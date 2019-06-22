Возле села Нарышкино в Тепло-Огаревском районе в Упе утонул мужчина

Для извлечения тела из воды от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

В субботу, 22 июня, в ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Тульской области» поступило сообщение о происшествии на воде.

Сотрудники водолазной службы извлекли из Упы в районе села Нарышкино Тепло-Огаревского района тело мужчины – по предварительным данным, он утонул во время купания. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Тульское ГУ МЧС России в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. Помните: от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких. В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефону 112.