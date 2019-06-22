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В жутком ДТП в Тульской области погибли мужчина и ребенок
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В жутком ДТП в Тульской области погибли мужчина и ребенок

Еще три человека получили различные травмы.

Сегодня, 22 июня, примерно в 16.00 на автодороге «Малахово-Заокский-Поленово» водитель автомобиля «Додж», следуя в направлении Велегожа, предположительно, превысив скорость, не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в «Шевроле Круз». От удара «Шевроле» перевернулся на дороге, столкнулся с попутным «Ниссаном» и съехал в кювет. Также в кювет улетел и «Додж».

Как рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в аварии погибли 39-летний водитель «Шевроле» и 10-летняя пассажирка этого авто.

- Еще два пассажира «Шевроле» (ребенок и женщина), а также водитель «Доджа» получили различные травмы. Всего же в салоне «Шевроле» находилось трое детей, все они были в детских удерживающих устройствах. По предварительным данным, это помогло избежать еще более серьезных последствий, — отметили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД продолжают работу на месте происшествия и выясняют детали и обстоятельства случившегося. Также на месте ДТП работает следственно-оперативная группа отделения МВД по Заокскому району.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:46 −4
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