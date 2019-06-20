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В центре Тулы водитель BMW с «блатными» номерами ездил по встречной полосе: видео

В центре Тулы водитель BMW с «блатными» номерами ездил по встречной полосе: видео

Грубое нарушение попало в объектив видеорегистратора другого автомобиля.

Туляк прислал в редакцию Myslo видеозапись из регистратора, на которой запечатлено грубое нарушение ПДД.

Водитель чёрного BMW X5 с «блатными» номерами из Подмосковья подъехал к пересечению улиц Халтурина и Демонстрации по встречной полосе, остановился на светофоре, а затем перестроился на перекрестке и продолжил движение.

Судя по видео, всё произошло в четверг, 20 июня, около полудня. Напомним, санкция ст. 12.16 КоАП РФ за движение по встречной полосе предусматривает штраф в размере 5000 рублей.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:14 +10
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